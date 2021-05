Cruz Roja alerta del desborde de sistemas de salud de Asia por la covid-19

Bangkok, 12 may (EFE).- El fuerte aumento de casos de covid-19 en Asia, con más de 5,9 millones de nuevos enfermos en los últimos 14 días, está llevando a los sistemas de salud del continente al límite, alertó este miércoles la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR).

'La covid-19 está explotando por casi toda Asia, desbordando hospitales y sistemas de salud. Ha habido más gente diagnosticada con la enfermedad en Asia en las últimas dos semanas que en la suma de toda América, Europa y Asia', afirmó en un comunicado Alexander Matheou, el director de la FICR en Asia-Pacífico.

'Ahora mismo necesitamos la solidaridad global para el apoyo regional con más equipamientos médicos, apoyo a la prevención y el acceso urgente a las vacunas' agregó Matheou.

Siete de los diez países del mundo que han doblado el número de infecciones más rápido están en Asia y el Pacífico, con la India a la cabeza con más de 23 millones de casos, mientras que en Laos el número de casos se duplicó en 12 días.

'Debemos recordar que detrás de esos números impactantes hay gente a la que le cuesta respirar, desesperada por recibir ayuda y con miedo a no ver nunca más a sus seres queridos. Los trabajadores de primera línea están arriesgando sus vidas y haciendo un trabajo increíble a pesar de no tener suficientes recursos y de estar agotados, pero no pueden gestionar esta crisis solos', advirtió Matheou.

El director de la FICR en Asia-Pacífico afirmó que para controlar la pandemia es necesaria una mayor cooperación global, de manera que 'recursos esenciales como los equipamientos médicos, las vacunas y el dinero lleguen allá donde son necesarios para ayudar a la gente con mayor peligro'.

'Solo estamos a salvo si todo el mundo está a salvo', recalcó. EFE