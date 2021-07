Cruz Roja pide acelerar la vacunación contra la covid-19 en Sudeste de Asia

Bangkok, 13 jul (EFE).- La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) reclamó este martes acelerar la campaña de vacunación contra la covid-19 en los países del Sudeste Asiático, donde se registra un fuerte rebrote vinculado en parte a la variante delta.

Tailandia, Malasia o Indonesia son algunos de los países más afectados durante la nueva ola de la pandemia, en la que han registrado sus números más altos de muertos e infectados diarios, mientras el plan de inoculación avanza lentamente.

'Necesitamos acelerar la administración de estas dosis que salvan vidas, dando una oportunidad real de contener esta pandemia de una vez por todas', apunta en un comunicado Alexander Matheou, director para Asia-Pacífico de IFRC.

Para ello, el organismo internacional insta a los países desarrollados donde la vacunación ya alcanza a más de la mitad de la población ha cumplir con sus compromisos de donación de vacunas a países de Asia y agradece su generosidad.

“Millones de personas en Asia viven en el borde de la cruel y aguda reparto mundial de vacunas entre los países más ricos, que tienen un suministro constante, y la mayoría de las naciones de Asia, que luchan por acceder a dosis suficientes para su población', remarca Matheou.

Tailandia, por ejemplo, ha visto como el número de casos diario se ha multiplicado por cuatro en las últimas semanas, mientras que la vacunación a penas llega al 5 % de la población con la pauta completa.

Indonesia, donde los hospitales se encuentran desbordados y hay problemas en el suministro de oxígeno sanitario, es otro de los países donde la variante delta está causando estragos.

Vietnam ha vacunado a menos del 1 por ciento de su población con la pauta completa, según el comunicado, y desde principios de junio ha visto como los casos diarios se multiplicaban por diez.

UNA PANDEMIA ENTRE LA CRISIS POLÍTICA

La situación en Birmania es una de las más preocupantes, aunque la IFRC solo advierte sobre la situación de los hospitales llenos por infectados, ya que a la nueva ola de la pandemia se suma la crisis política derivada del golpe de Estado de febrero.

Miles de médicos y enfermeras, muchos de ellos perseguidos por la junta militar, continúan con su huelga indefinida para protestar por la sublevación militar que puso fin a la joven democracia en el país.

A pesar de los confinamientos parciales decretados por el régimen castrense, las manifestaciones en rechazo del mando militar continúan casi seis meses después de la asonada.

Medios locales birmanos también informan que la junta militar ha ordenado que se impida la venta a los particulares de oxígeno sanitario y que toda la producción se destine a los hospitales controlados por los militares, muchos de los cuales se encuentran faltos de personal y al borde del colapso.

El general Min Aung Hlaing, líder de la nueva junta militar, aseguró el lunes que cuentan con 'suficiente suministro' de oxígeno, recoge el diario oficialista The Global New Light of Myanmar, al negar las críticas y achacarlas al beneficio político de la oposición.

Sin embargo, el portal Myanmar Now informa de largas colas de personas para recibir o comprar tanques de oxígeno, cuyo precio se ha incrementado en los últimos días, y que muchos pacientes no han sido admitidos por hospitales, donde también escasea el oxígeno. EFE

nc/jpd