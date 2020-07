CTA estima que ha habido menos errores arbitrales que nunca en España

Madrid, 23 jul (EFE).- El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, aseguró que en 2020 ha habido menos errores arbitrales que nunca en España y que el VAR ha ayudado a corregir más incidencias que la pasada temporada, aunque admitió que se han cometido algunos.

'Objetivamente los índices de acierto han sido muy elevados, más altos que la anterior. Ha ayudado a corregir más de 150 errores y los asistentes han tenido unas estadísticas espectaculares mejorando un 2% su porcentaje respecto al año anterior', afirmó en una comparecencia para hacer balance de la temporada en la que también hizo autocrítica.

Según los datos ofrecidos junto al director del proyecto VAR, Calos Clos Gómez, el acierto tras la intervención del VAR subió un 6,18%. El porcentaje de goles con intervención del VAR fue del 10,3%%; el acierto en los penaltis de un 97,45% y en las acciones de fuera de juego de un 96,13%. El error en los primeros fue de un 2,55% de error y en los segundos del 3,87%.

'Los árbitros han desarrollado su trabajo en un clima de tensión y crítica muy por encima de lo que la realidad de cada jornada justificaba. Hay que reconocer que el VAR se equivoca, en muy contadas ocasiones, pero ocurre. En esa línea de autocrítica tenemos que reconocer que se han cometido algunos que todo el mundo ha visto, a los que no estamos acostumbrados, y ha entrado en alguna acción que no era evidente, clara y manifiesta', apuntó.

En este sentido el CTA estima que de las 156 intervenciones que tuvo el VAR hubo 6 en las que no debió intervenir. También en acciones concretas apunta errores en tarjetas amarillas (241 no mostradas y 49 de forma errónea), tarjetas rojas (6 no mostradas y 2 de forma errónea), penaltis (72 y 21 tras la revisión del VAR) y fueras de juego (270 y 222 tras la revisión del VAR).

El presidente del CTA pidió respeto y rebajar el tono de la crítica tras las recibidas especialmente en el tramo final de la temporada y aseguró que España tiene 'uno de los mejores niveles arbitrales del mundo y nuestros VAR son de los mejores del mundo, no intervienen en jugadas grises'.

'Yo como presidente no permito que se dude del conocimiento de nuestros árbitros. El gran punto de mejora o de consenso puede ser el concepto de error claro y manifiesto. De 825 de jugadas que hemos tenido podemos discutir sobre 15 o 30. Seamos ambiciosos pero rigurosos en la crítica y honestos para reconocer los beneficios. El VAR ayuda objetivamente al fútbol y dudar de que ayuda es no querer ver una realidad', afirmó.

En su opinión y pese al esfuerzo hecho desde el CTA para explicar a clubes y jugadores el sistema, 'el VAR pone de manifiesto el desconocimiento de las reglas de juego en nuestro entorno' y 'aciertos extremadamente buenos se convierten en errores y se convierten en críticas al VAR que pasan a escándalos polémicas'.

'¿Cómo podemos partir de un acierto y acabar en un escándalo? eso ha sucedido esta temporada en numerosas ocasiones. Es la polémica en torno al arbitraje desviada de la realidad objetiva. Los índices de acierto de nuestros árbitros son espectaculares, En España somos un ejemplo cuando los árbitros van al monitor en el 94% de las veces siguen la indicación', señaló.

En su exposición Velasco Carballo enumeró que el VAR ha traído que no haya goles en fuera de juego, que no se anulen goles legales por fuera de juego, que los asistentes hagan extremadamente bien en retrasar levantar la bandera, que se soluciones las faltas fuera y dentro del área, que el juego brusco no exista o haya mínimos casos de conducta violenta, que no haya goles con la mano, que los penaltis muy claros no vistos no existan, como tampoco la confusión de identidad y que la simulación ha descendido en el mundo con VAR más de un 65%

'La llegada del VAR fue interpretada como el error cero, como la panacea, una expectativa que no está alineada con el objetivo del VAR, que es arreglar los errores de los árbitros de forma clara y manifiesta. No es la panacea, falta asimilar que el VAR no puede arreglar todo y darnos cuenta de que el VAR es una persona, no una máquina', apuntó.

En el apartado de mejoras y tras indicar que se han revisado 4.442 clips de vídeo y 946 con los árbitros de Primera en búsqueda del error cero, Velasco señaló aspectos a mejorar como la reducción del tiempo en las intervenciones -rebajada ya a 41 segundos-, la unificación de criterios y conseguir más respeto por parte de todos

'No hay ninguna jugada que marque el devenir de un equipo sino una temporada', dijo al ser preguntado por la posible mano del madridista Jovic en el último partido ante el Leganés que descendió en un nuevo intento de aclarar todas las consideraciones que deben hacerse para sancionar una mano, que en este caso no se hizo. EFE