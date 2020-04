Cuaderno de bitácora del Arca de Noé (Día 11)

(Cuaderno de bitácora del Arca de Noé es una serie especial de EFE coordinada y editada por Olivia Alonso, con el testimonio diario en primera persona de un médico voluntario en el hospital de campaña de Ifema, en Madrid).

Madrid, 5 abr (EFE).- Convencido de que tenía el domingo libre, comencé el día tranquilamente con la lectura de investigaciones estadounidenses sobre el coronavirus. En ello estaba, cuando el sonido de la entrada de un mensaje de 'whatsapp' me avisó de que se habían elaborado nuevos cuadrantes y que hoy tenía turno.

Me avisaban a las 09.30 horas de que se me esperaba en el Arca de Noé a las 08.00 horas. Sobresaltado por la noticia y para evitar dejar a mis compañeros colgados, he salido corriendo hacia el hospital de campaña.

Tampoco hoy estaba lleno mi pabellón, y había unas 40 de las 50 camas disponibles ocupadas. Durante la mañana hemos dado 6 altas y no ha habido ningún ingreso. He encontrado a todos los enfermos muy estabilizados. Incluso a un paciente que había sufrido una arritmia la semana pasada y que había tenido algunos momentos malos, me ha reconocido que estaba fenomenal. Así que, así lo he puesto en el informe. Me gusta escribir las sensaciones que me transmiten los propios pacientes, porque creo que son importantes para hacer las valoraciones.

Hoy, los médicos, hemos estado comentando, que, aunque no hay ningún estudio de género que lo certifique aún, este coronavirus se comporta de forma distinta en hombres y mujeres. A los hombres les afecta de una manera distinta: con más síntomas, más fiebre y les genera más complicaciones y neumonías.

Esto lo hemos comprobado en mi Centro de Salud, donde dos compañeras estuvieron 3 ó 4 días con fiebre y se les pasó sin más complicaciones, mientras que cuando contagiaron a sus maridos, estos hicieron neumonía. Uno tuvo que ser ingresado y el otro la pudo pasar en casa. Los hombres lo pasan fatal con este Covid-19.

Además, por lo que he visto en Ifema, me da la sensación de que a las mujeres se les da más rápido el alta, hay más renovación de camas, y a los hombres les cuesta más superarlo. Pudiera ser debido a una cuestión hormonal, aunque todavía no hay ninguna certeza.

Pero es verdad que en mi control del pabellón 9, las camas de mujeres van hasta las número 20 y las 30 restantes son de hombres.

Cuando he terminado el turno, sin que hubiera ningún sobresalto, ya que todo ha ido bastante rodado, me he quedado a comer en uno de los restaurantes que hay en el recinto ferial de Ifema y que me habían comentado que estaban abiertos para atender al personal que trabajamos en este hospital de campaña.

El restaurante había preparado todas las mesitas para que fueran individuales y se mantuvieran las distancias de separación para evitar contagios, pero varios habían decidido juntarlas y estaban comiendo sin mascarilla, unos enfrente de otros.

Al terminar de comer, le he comentado al responsable del restaurante que no se debe de permitir que haya gente comiendo enfrentada y tan junta en la misma mesa como estaban sin respetar la distancia de metro y medio de seguridad.

Me ha dicho que les había llamado la atención, pero que no le habían hecho caso. Cuando he terminado de comer, me he dirigido a ellos para decirles que era una locura y una irresponsabilidad lo que estaban haciendo, máximo siendo personal que está atendiendo a enfermos de coronavirus en Ifema.

¡Es que es alucinante! Me ha sorprendido mucho que los propios trabajadores de este hospital de campaña no entiendan ni acaten las normas de protección para evitar contagios. ¡Gente que está trabajando en Ifema y que está haciendo esta labor tan importante!

Sobre todo, no es de recibo que estén todos los bares y restaurantes de España cerrados y en este recinto esté pasando esto. Se lo he comunicado a los responsables para que pongan fin a esta práctica.

Menos mal que la mayoría de los que estábamos en el restaurante, ocupábamos una mesa individual y manteníamos las distancias. Los únicos que no las cumplían eran tres grupos, que habían juntado las mesas y estaban de cuatro en cuatro charlando tan animadamente. EFE