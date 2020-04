Cuaderno de bitácora del Arca de Noé (Día 7)

(Cuaderno de bitácora del Arca de Noé es una serie especial de EFE coordinada y editada por Olivia Alonso, con el testimonio diario en primera persona de un médico voluntario en el hospital de campaña de Ifema, en Madrid).

Madrid, 1 abr (EFE).- Me he reincorporado al Arca de Noé tras un día de libranza y parece que la situación se está asentando y todo funciona mejor. Por fin tenemos cuadrantes oficiales a un mes vista de trabajo y también nos han proporcionado unos trajes de protección más seguros para atender a los pacientes.

¡Han tardado diez días en lograr organizar el trabajo de los sanitarios, pero lo han conseguido! Esto ha hecho que disminuyera mucho el nivel de crispación de la gente. Además, los encargados de este hospital de campaña han decidido mandar de vuelta a sus centros de salud a los médicos que venían a Ifema y no tenían algo específico que hacer: tan solo se ha quedado un retén de 'extras' por si fueran necesarios.

Además, han pedido a los sanitarios que digan si no quieren permanecer más aquí y prefieren volver a sus puestos. Una opción que han aceptado muchos compañeros, que durante estos días lo han pasando muy mal al venir y no poder trabajar.

Ha habido mejoras organizativas en este hospital de campaña. El registro de firmas que se realiza cuando llegamos al recinto se hace ya por estamentos, en vez de todos juntos, lo que ha facilitado el proceso.

También ha cambiado el lugar de entrega del traje. Ya no es en un pasillo sin apenas espacio en el que nos apelotonábamos unos contra otros, sino en un mostrador muy largo en que el que todo el proceso resulta mucha mas cómodo.

Hoy nos han entregado un traje mucho mejor y más seguro. Ya es más parecido a un equipo de protección individual (EPI): consta de un pijama, una bata verde de un material más digno que el de papel de fumar que nos dieron en días pasados, un mandil de plástico, una pantalla, mascarilla y guantes.

Hasta tenemos taquillas para dejar nuestras cosas..., aunque, por el momento, no se pueden cerrar.

Minutos antes de las 08.00 he accedido al control (llamo así a una de las zonas en que se ha dividido el pabellón) que me ha sido asignado, junto a otros tres médicos y una supervisora.

En el control hay 50 camas, que hoy tampoco estaban llenas. Había un total de 46 enfermos, que en su mayoría se encontraban bien, excepto un hombre que estaba muy malito y que, me temo, va a tener que pasar a la UCI en breve.

No he podido dar ningún alta, aunque he reducido la medicación a algunos pacientes y he quitado varios oxígenos, pero he preferido esperar a que vayan mejorando. No hay problemas de espacio ni ninguna presión para que queden camas libres, por lo que prefiero actuar con prudencia.

Terminadas las visitas a los enfermos, he hechos todos mis evolutivos de la situación de mis pacientes para que los tuviera el turno de tarde.

Y, por cierto, hoy he descubierto que desde ayer tenemos una mejora significativa. Ya contamos con servicio de radiografías, que se une al de analíticas, el cual se habilitó desde casi el principio de la andadura de este hospital de campaña, lo que nos ayuda mucho.

Además, se hacen comparativas, y un radiólogo te advierte cómo ha cambiado la situación de una a otra, lo que proporciona muchas pistas sobre el estado de los enfermos.

Por el momento, no parece que en Ifema haya agobio o saturación de pacientes de coronavirus, que nos envían de centros sanitarios madrileños cuando no los pueden absorber y que habitualmente no están en estado crítico. Ahora están abiertos los pabellones 9 y 7 y, según me han dicho conocidos que están en este último, tampoco se ha saturado.

He escuchado que está bajando la presión en las urgencias y en las UCI de los hospitales madrileños, lo que puede significar que también disminuya la presión sobre este hospital de campaña y que se vaya reduciendo el número de enfermos trasladados aquí.

Además, también es una alegría saber que muchos de los compañeros que cayeron en la primera semana de crisis del coronavirus ya se han curado y se están reincorporando a sus puestos, lo que servirá para incrementar la atención primaria y el seguimiento de los casos menos graves que no necesitan hospitalización. EFE