Cuarenta años sin Bon Scott

Pelayo Sánchez

Madrid, 19 feb (EFE).- La madrugada del 19 de febrero de 1980 fallecía Bon Scott, primer vocalista oficial de la banda AC/DC, en el asiento delantero de un coche que no era el suyo. Cuando se cumplen cuarenta años de aquel acontecimiento, la posibilidad de volver a ver a la banda una vez más sobre el escenario cobra fuerza.

La noche anterior a su fallecimiento, el cantante había asistido al The Music Machine, un club situado en el barrio londinense de Candem Town, acompañado por Alistair Kinnear, novio de su amiga Silver Smith. No se retirarían más tarde de las tres.

Era sabido por todos que Bon Scott padecía una creciente adicción al alcohol. En el viaje de vuelta, Kinnear percibió que el solista de AC/DC se quedaba dormido en su coche; incapaz de despertarle al llegar a su destino, no dio demasiada importancia al asunto y, arropando a Scott y reclinando su asiento, decidió dejarlo pasar la noche a bordo, siguiendo el consejo de su novia Silver.

A las siete de la tarde del día siguiente, un escalofrío recorrió la médula de Kinnear al descubrir que Scott continuaba tendido en el asiento delantero, en la misma posición en que lo había confiado al sueño casi quince horas atrás. Ahora pálido, helado, sin respiración.

El forense corroboraría la versión de Kinnear, haciéndola oficial: una intoxicación etílica aguda había terminado con la vida de Bon Scott, 'bebedor habitual y dado a los excesos' según quedó registrado en el informe, tras haber ingerido una desproporcionada cantidad de alcohol.

La resolución del caso, a priori cerrado, no terminaría sin embargo de convencer a todos. Libros como 'The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott and AC/DC's Back in Black', del escritor Jesse Fink, han planteado versiones alternativas a la oficial, propagando nuevos interrogantes que se ven reavivados cada cierto tiempo.

Poco después del fallecimiento de Scott, Brian Johnson tomó el relevo al micro de AC/DC para poner voz al que terminaría por convertirse en el segundo álbum más vendido de la historia de la música, siguiendo a 'Thriller' (1982), de Michael Jackson, y alcanzando los 50 millones de copias: 'Back in Black' (1980). Una carátula enteramente negra rendía homenaje al solista recién fallecido.

Este miércoles se cumplen cuarenta años del fallecimiento de quien la revista estadounidense Hit Parader situó en el quinto puesto entre los 100 mejores vocalistas de metal de la historia de la música. El paso del tiempo ha pasado factura también al resto de la banda.

En 2014, el cerebro musical del grupo, Malcolm Young, se vio obligado a dejar el grupo al padecer demencia; fallecería tan solo tres años después, a los 64 años. Phil Rudd, el batería fundador, fue condenado a arresto domiciliario por tenencia de drogas, quedando finalmente fuera de la banda; y Brian Johnson, sucesor de Scott, debió retirarse al comenzar a sufrir sordera.

Cliff Williams sería el último en salir: las cosas habían dejado de ser lo mismo y el bajista original del grupo abandonaba la carretera para pasar tiempo con su familia.

La gota que colmó el vaso para muchos fans fue la entrada durante la gira del pasado 2014 de Axl Rose, vocalista de los Guns 'N' Roses. Su prepotencia en el escenario, decían, no encajaba con el espíritu de AC/DC.

El escocés Angus Young, principal guitarrista, es a día de hoy el único de los miembros originales del grupo que se mantiene al pie del cañón. Sin embargo, contra el pronóstico de muchos y pasados seis años de la publicación de su último disco, el periodista australiano Eddie McGuire aseguró el pasado enero el inminente regreso de AC/DC.

'Mi información es que lanzarán nuevo álbum en febrero o marzo, y que estarán de gira por Australia en octubre o noviembre de este año. Brian Johnson estará de nuevo al micro gracias a un audífono, e incluso Phil Rudd podría volver a la batería. Angus estará de nuevo al frente', señaló el periodista.

De corroborarse tales declaraciones, se haría patente que el delicado estado de salud de algunos de los miembros más antiguos de la banda no supone una gran cortapisa para su regreso a los escenarios. Los fans permanecen a la espera de una confirmación oficial por parte del grupo, que hasta el momento no ha hecho declaraciones. EFE