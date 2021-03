Cuarto día de protestas en provincia argentina de Formosa por el aislamiento

Buenos Aires, 8 mar (EFE).- La provincia argentina de Formosa (norte) vive este lunes el cuarto día consecutivo de protestas por la vuelta a la fase más dura de aislamiento debido a la pandemia de coronavirus, que se inició el pasado jueves y se mantendrá, al menos, hasta el 18 de marzo.

Las protestas se incrementaron a raíz de la represión policial registrada en las jornadas anteriores, mientras los diferentes bloques políticos del país se hicieron eco de los sucedido y se pronunciaron a favor o en contra de las medidas adoptadas por el oficialista Gobierno provincial que lidera Gildo Insfrán, quien hoy se desplazó a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales, informaron a Efe fuentes oficiales.

'Formoseños, no dejen de luchar por sus derechos. Lo que están haciendo es levantar la voz de un reclamo que lleva décadas silenciado por la tiranía. ¡Estoy con todos ustedes! ¡Libertad ya para Formosa!', publicó en su perfil de Twitter la presidenta de Propuesta Republicana y exministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich.

La actual ministra de Seguridad del país, Sabina Frederic, afirmó el domingo que 'hay un ensañamiento con el Gobierno de Insfrán que es inadmisible, una provocación sistemática, lo que no quiere decir que no haya malestares en algunos sectores de la sociedad de Formosa'.

Las medidas de aislamiento dictadas por el Ejecutivo de Insfran -que es gobernador desde 1995- comenzaron a regir el jueves pasado e impiden circular sin permiso, suspenden el transporte interurbano y decretan el cierre de todas las actividades laborales salvo las consideradas esenciales, como la salud o las fuerzas de seguridad.

Como parte de las protestas, algunos de los manifestantes optaron por mantener sus negocios abiertos a pesar de las restricciones.

'No puedo trabajar, no me dejan trabajar, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir a protestar', afirmó uno de los manifestantes en declaraciones a TN.

Las críticas también se centran, como ya ocurrió en los últimos meses, en las dificultades al ingreso y salida de personas de su territorio y en la instalación de centros de aislamiento que provocaron reproches de organismos de derechos humanos.

'Yo quiero ver a mi familia, hace un año que no veo a mis hijos que están en Córdoba (centro) y mis nietos, hace un año que mi hija se tenía que recibir y no puede porque no tiene clases presenciales', afirmó otra de las manifestantes. EFE