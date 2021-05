Cuatro años de prisión a la yihadista italiana detenida en Siria en 2020

Roma, 11 may (EFE).- La yihadista italiana Alice Brignoli, detenida en Siria en 2020 y trasladada a Italia junto a sus cuatro hijos, ha sido condenada hoy a cuatro años de prisión por un delito de terrorismo internacional en un tribunal de Milán (norte de Italia).

Brignoli, de 42 años y viuda del militante del Estado Islámico (EI) Mohamed Koraichi, había viajado junto su esposo en febrero de 2015 para unirse a las filas del grupo terrorista y vivir en el 'califato' que los yihadistas implantaron unos meses antes en varios territorios del norte de Siria e Irak.

Allí fue detenida en septiembre pasado por miembros de los carabineros del Ros, unidad dedicada a la criminalidad organizada y el terrorismo, desde donde se la trasladó a Italia junto a sus cuatro hijos, todos ellos menores de edad y que fueron puestos al cuidado de los servicios sociales.

La fiscalía había pedido una condena de cinco años de cárcel, mientras que su abogada había reclamado la absolución alegando que no se había podido probar su pertenencia al EI, según los medios locales.

'Soy una persona diferente a como me describen. Nunca tuve la intención de hacer sufrir a mis hijos y me gustaría empezar de cero con ellos si me dieran la oportunidad', dijo Brignoli en la sala de tribunal poco antes de que se anunciase la sentencia.

Según la investigación de la policía antiterrorista, Brignoli y su marido comenzaron su radicalización en 2009 hasta que seis años después escaparon del 'califato', que no fue el lugar que esperaban, según declaró en los interrogatorios la yihadista.

El último de sus cuatro hijos nació en el campo del Al Hol, en la frontera entre Siria e Italia, donde la familia se había refugiado huyendo desde Raqa, la capital del 'califato' del EI, y el marido murió por causas naturales, según los investigadores. EFE