Cuba impide viajar a periodista integrante de expedición 'Sail for Climate'

La Habana, 27 feb (EFE).- Las autoridades impidieron salir de Cuba al periodista Ismario Rodríguez, que debía abordar un vuelo a Jamaica para sumarse a la expedición 'Sail for Climate', en la que jóvenes latinoamericanos navegarán hasta Europa para asistir a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Bonn (Alemania).

Rodríguez, que trabaja para el medio independiente Periodismo de Barrio -especializado en información medioambiental-, iba a viajar ayer miércoles, pero en el control de Migración en el aeropuerto le comunicaron que no podía abandonar el país, según relató este jueves a Efe el joven periodista.

En los últimos meses se han incrementado los casos de opositores, activistas y periodistas independientes que cuando van a viajar al extranjero se enteran en el mismo aeropuerto de que han sido 'regulados' y no pueden salir de Cuba, en la mayoría de los casos, aseguran, sin explicaciones ni tener constancia de cuentas legales pendientes.

'Por algún motivo tenía limitante de salida', explicó el informador, quien subraya que no tiene ninguna causa judicial abierta y, en vez de viajar al extranjero, ahora se prepara para 'hacer ese largo camino para que me digan lo que antes les han dicho a otros periodistas, que no pueden viajar porque son personas de 'interés social''.

Tras acudir hoy en La Habana a una oficina de atención a la población, una autoridad de Migración dijo al periodista que hay 'una investigación en curso' sobre él, sin más detalles y sin entregarle documento alguno, señaló.

Rodríguez iba a sumarse al proyecto 'Sail for Climate Action' para documentar la travesía transatlántica hasta la ciudad holandesa de Amsterdam y las historias personales de los 30 jóvenes activistas de varios países que participan, y que tienen previsto finalizar la expedición asistiendo en Bonn a la reunión preparatoria de la cumbre climática de la ONU COP26 que acogerá Glasgow (Escocia) en noviembre.

El informador asegura que no sabe por qué ha sido 'regulado', más allá de ser un periodista que escribe para un medio independiente y haberse solidarizado públicamente con otros colegas 'que han pasado por lo mismo' en los últimos tiempos.

'La libertad de movimiento es un derecho humano reconocido por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Periodismo de Barrio denuncia la violación sistemática de este derecho a ciudadanos cubanos y, específicamente, a periodistas independientes', ha publicado por su parte la plataforma para la que escribe Rodríguez.

Periodismo de Barrio se ha destacado por sus coberturas de información de interés medioambiental, desarrollo sostenible y problemas sociales en Cuba, y fue la plataforma en la que se publicó el artículo 'Las aguas muertas del Havana Club', de Julio Batista, que recibió el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2017 en la categoría de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Las autoridades cubanas han incrementado en los últimos meses la presión sobre los medios periodísticos independientes, un grupo de plataformas digitales de proyección creciente que se mueven en un escenario 'alegal', ya que por el momento en el país no existen regulaciones concretas sobre los medios de comunicación en internet.

Por contra, todos los medios de comunicación tradicionales -prensa escrita, radio y televisión- son de titularidad estatal en el país caribeño, cuyo Gobierno ha sido acusado reiteradamente por organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de reprimir la libertad de prensa.

La nueva Constitución que entró en vigor en abril del año pasado recoge en su artículo 55 que 'el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social'. EFE