Cubierto por una mortaja, un profesor protesta contra los talibanes en Kabul

Kabul, 6 oct (EFE).- Cubierto por una mortaja blanca y acompañado de su familia, un profesor universitario desesperado por la situación en Afganistán protestó hoy en Kabul contra los problemas económicos y políticos causados por la caída del anterior gobierno y la toma del poder de los talibanes.

'Estamos pasando por una grave crisis política, económica y social, que tendrá como consecuencia la caída de la nación y la pérdida de los logros obtenidos para las mujeres, las niñas y niños en los últimos veinte años', dijo a Efe Muhammad Saber Insandost.

Este profesor universitario, que antes de la captura de Kabul por parte de los talibanes, el pasado 15 de agosto, daba clases en varias universidades privadas, denunció que ha perdido sus fuentes de ingresos.

Solo uno de los centros donde enseñaba sigue abierto, pero a causa de la escasez de dinero líquido los estudiantes no pueden pagar las tasas.

'He perdido mi trabajo y no he tenido ningún ingreso en los últimos tres meses, sobre todo después de la llegada de los talibanes. La mayoría de los estudiantes no pueden acudir a clase', dijo.

Insandost estuvo acompañado en su protesta por su mujer y sus tres hijos, todos ellos cubiertos por mortajas blancas.

'Las mujeres están privadas de trabajo y nuestras niñas están privadas de educación' y 'estamos desempleados y hambrientos' fueron algunos de los eslóganes lanzados por la familia.

El profesor llamó a los talibanes a 'acabar con la discriminación, los prejuicios y las restricciones para prevenir el alzamiento del pueblo' y una nueva guerra civil tras cuatro décadas de guerra e inestabilidad.

La marcha duró poco ya que, tras marchar unos cientos de metros en las calles de Kabul, los talibanes impidieron avanzar a la familia y dieron por concluida la concentración.

Los fundamentalistas consideran ilegales todas las protestas que no cuentan con su aprobación expresa, y en las últimas semanas han disuelto violentamente algunas concentraciones.

La ONU y numerosas agencias internacionales han expresado su preocupación por la crisis humanitaria que vive Afganistán, con millones de personas necesitadas de ayuda urgente.

La llegada de los talibanes ha agravado el problema, ya que gran parte de la comunidad internacional, incluido el FMI y el Banco Mundial, ha congelado activos y la ayuda al desarrollo, por lo que Afganistán se ha quedado sin liquidez. EFE

