Cubrebocas será obligatorio en el metro de Ciudad de México desde el viernes

México, 15 abr (EFE).- Llevar mascarillas o pañuelos en la boca para evitar contagios de COVID-19 será obligatorio en el metro de la Ciudad de México, uno de los más transitados del mundo, a partir del viernes, informaron este miércoles las autoridades capitalinas.

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) informó este viernes que se repartirán un millón de mascarillas gratuitas en varias estaciones dado que 'a partir del viernes 17 de abril, el uso de cubrebocas será obligatorio para viajar en el Metro'.

'Vamos a buscar que en la mayor parte de las estaciones podamos dotar de cubrebocas, obviamente no nos alcanza para cubrir a todos los usuarios', explicó en rueda de prensa la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, quien señaló que desde el inicio de la contingencia sanitaria el número de pasajeros diarios se ha reducido de 5 millones a 2,5 millones.

La jefa del Gobierno capitalino afirmó que los ciudadanos que no lleven mascarilla podrán usar pañuelos para taparse la boca y rehusó anunciar sanciones para quienes incumplan la medida.

Sheinbaum aseguró que el uso de cubrebocas busca evitar que 'las personas infectadas que no lo saben puedan no contagiar a otras personas que van en el transporte público'.

El subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien comanda la lucha contra la pandemia desde el Gobierno federal, ha descartado en numerosas ocasiones obligar el uso de cubrebocas en México porque, asegura, no está probada su efectividad para evitar contagiarse.

POLICÍAS AFECTADOS

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que dos policías murieron por COVID-19, 256 están aislados por haber tenido contacto con personas enfermas y 1.400 fueron apartados por ser grupo de riesgo al presentar diabetes o hipertensión.

También informó de la detención de un grupo de cinco personas que estaban bebiendo en la calle y que agredieron a policías cuando les exhortaron a regresar a sus casas por la crisis sanitaria.

Detalló que este es 'el único caso' y que en general 'la gente está respondiendo muy bien y agradece cuando las patrullas ponen el audio' en el que se pide a la población quedarse en casa.

Esta semana, el Gobierno capitalino anunció que al menos 2.000 miembros de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina patrullarán las calles en sustitución de estos policías capitalinos apartados de sus labores.

El Gobierno de México decretó el 31 de marzo la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.

Según los últimos datos oficiales, el país lleva 406 muertos y 5.399 casos confirmados de COVID-19, 1.556 en Ciudad de México, aunque el mismo Gobierno estima que la cifra de contagios podría ser ocho veces mayor.

USUARIOS DAN LA BIENVENIDA A LA DECISIÓN.

'Me parece un método muy efectivo porque se están manchando (abusando) porque he visto precios de 3 por 10 (0,40 centavos de dólar) y otros hasta en 70 pesos (3 dólares)' dijo a Efe Cristina, una promotora del servicio de televisión por cable sobre la medida del Metro al quejarse de los precios de los cubrebocas.

Cristina dijo que en su rutina ha observado en el Metro un mayor movimiento de personas tal vez debido a los problemas económicos de las personas. 'He visto varios amigos que ya no tienen empleo, yo todavía gracias a dios lo tengo'.

Lidia Guadalupe Alonso comentó a Efe que las medidas tomadas por el Metro le parecen buenas porque obsequian gel antibacterial que ya no se encuentra en farmacias.

'Diario hay que salir a trabajar con el riesgo de infectarnos pero que hacemos no nos queda más que trabajar no nos queda más que tomar las mejores precauciones y ojalá esto se acabe pronto', explicó la señora que trabaja en una empresa de plásticos.

Recién llegado esta semana desde Chicoloapan, en el Estado de México, Arturo, empleado de la construcción, opinó a Efe que le parece bien la medida de dar cubrebocas para transportarse en el Metro.

'Yo si no trabajo no ha dinero y por eso hay que salir', comentó Arturo, quien dijo que tras ser enviado a descansar en su empleo del Estado de México, llegó a la capital para trabajar en otra construcción, donde salvo la sana distancia no existen otras medidas de prevención. EFE