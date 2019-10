Cultivos ancestrales mayas tuvieron impacto negativo en bosques tropicales

Los Ángeles, 7 oct (EFE).- Ciertas costumbres agrícolas mayas afectaron el medio ambiente, en particular con fuertes impactos negativos en los bosques tropicales por quemas de árboles y por la construcción de vías de agua para garantizar humedales, de acuerdo con un informe Universidad de Texas (UT) en Austin.

Al aumentar el CO2 por las quemas y el metano por las siembras, y al afectar el ecosistema con la construcción de canales en extensas áreas, las usanzas agrícolas mayas afectaron el medio ambiente, destacó este lunes la investigación, en base a un estudio de grandes áreas de cultivos ancestrales en Belice.

El análisis, primero de su tipo en combinar imágenes de los humedales con datos obtenidos por excavaciones antropológicas, encontró que el complejo de humedales conocido como 'Aves del Paraíso' en Belice era 'cinco veces más grande de lo que se había descubierto previamente'.

Igualmente, se pudo identificar otro complejo de humedales aun más grande que el de 'Aves del Paraíso', con lo que los investigadores afirman que los mayas causaron 'impactos antropogénicos de más amplio rango, más intensos y más tempranos', de lo que se sabía previamente.

Mediante la combinación de imágenes digitales de modelos de elevación, los científicos obtuvieron una que 'revierte al pasado' y representa una realidad aproximada del ecosistema ancestral maya.

'Ahora empezamos a entender la impronta humana completa (de la época geológica) del Antropoceno en los bosques tropicales', dijo Tim Beach, autor líder del estudio y profesor del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de UT en Austin.

De acuerdo con la pesquisa, esta civilización mesoamericana enfrentó 'serias presiones ambientales', incluido un 'aumento de los niveles oceánicos en los períodos Preclásico y Clásico, de entre 3.000 y 1.000 años atrás'.

Igualmente, sufrieron sequías durante el final del Período Clásico y el inicio del Período Posclásico (de entre 1.200 y 900 años atrás.

La respuesta a estas adversidades ambientales por parte de los mayas fue convertir bosques en complejos humedales y cavar canales para manejar la calidad y la cantidad del agua.

Adicionalmente, grandes aumentos de población por otra parte llevaron a la necesidad de incrementos importantes en la producción de alimentos en los períodos Preclásico Tardío y Posclásico Temprano, hace unos 1800 años.

Según el informe, los mayas ampliaron la red de campos y canales accesibles por canoa en todo su territorio.

'El más grande aumento premoderno de metano ocurrió hace 2000 a 1000 años, y coincide con el incremento de las redes de humedales de los mayas', afirmó el reporte,que ha sido publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences. EFE