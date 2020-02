Custo Barcelona celebra 40 años en la moda y mira al futuro en Nueva York

Nora Quintanilla

Nueva York, 8 feb (EFE).- La firma española Custo Barcelona celebró este sábado 40 años de trayectoria en el sector de la moda con un espectacular desfile en una sinagoga histórica de Nueva York, un escenario alejado de las pasarelas 'neutras' a las que acostumbra y desde donde quiso dar las 'gracias' mirando al futuro.

La propuesta otoño-invierno 2020 que presentó hoy la marca se llama precisamente 'Thank you, next' (Gracias, siguiente) porque 'es la colección que va a llegar al mercado 40 años después de que empezó el proyecto', explicó entre bambalinas el diseñador catalán Custo Dalmau, su director creativo, en entrevista con Efe.

Dedicada a las 'mujeres a las que les gusta expresar su seguridad vistiéndose con un poco de riesgo', la nueva colección de Custo Barcelona usó los tejidos innovadores que son su emblema pero sin olvidar la comodidad, y en ese sentido hizo gala de una fuerte inspiración deportiva, con sudaderas y zapatillas como piezas clave.

La firma usó la impresión gráfica que es parte de su 'genética' y estampó algunas de las prendas con la 'máscara de un avatar' o la palabra 'SPeACE', que mezclan la fantasía de un viaje espacial con un mensaje de 'optimismo hacia un futuro de paz común'.

Por la pintoresca sinagoga situada en el bajo Manhattan y que es sede de la Fundación Ángel Orensanz se vieron desfilar decenas de vestidos de cóctel y otros conjuntos para mujer aptos para el día y la tarde, elaborados en tejidos metálicos e iridescentes que también se extendieron a la ropa para hombre.

Asimismo, abundaron los detalles embellecedores como laminados, telas de 'efecto mojado' o lentejuelas, en un homenaje a la estética disco de los años ochenta.

En cuanto a las prendas de abrigo, Custo apostó por anoraks y chaquetas acolchadas de gran volumen con acabados funcionales de estilo 'sporty', como bolsillos, cremalleras, hebillas de cierre automático o perfiles reflectantes, que también se vieron en otras piezas.

Con esta colección 'queremos dar las gracias', dijo el diseñador, quien desgranó el título 'Thank you, next': 'Next (siguiente), porque después de 40 años es lógico que tengas que renovarte, es lógico que tengas que pensar en lo próximo, buscar el relevo generacional, cómo pasar el testigo de estos 40 años de trabajo'.

'Esperamos hacerlo apostando por los tejidos técnicos; utilizar la tecnología (y desarrollarlos) a base de innovación y creatividad', afirmó a ese respecto inmediatamente después.

Haciendo balance de su trayectoria, Dalmau valoró que Custo Barcelona 'empezó como un proyecto de diseño gráfico aplicado a camisetas, y de ahí ha ido evolucionando a todas las categorías de piezas de vestir' a la vez que ha 'apostado siempre por la creatividad, la innovación y la curiosidad'.

También se refirió al 'matrimonio reciente' de la firma con Velmar, parte del conglomerado italiano AEFFE, afirmando que están 'encantados' de trabajar con un 'icono en la industria de la moda' y 'reposicionando el producto y la distribución a nivel mundial'.

Dalmau, que a nivel personal se tomó con humor el tener 'menos pelo y más blanco', ya dejó entrever su emoción por el aniversario un día antes del desfile, que tuvo lugar este sábado por la tarde: 'Primero desfilamos y luego celebramos, o no sé si hacerlo al revés'.

La tercera jornada de la 'Fashion Week' (NYFW) comenzó pronto esta mañana con firmas como Badgley Mischka o Longchamp, y continuará hasta entrada la noche con dos destacados diseñadores solicitados por las celebridades: Brandon Maxwell, que fue el director de moda de Lady Gaga, y Laquan Smith, que ha vestido a Beyoncé, Rihanna o Kim Kardashian. EFE

