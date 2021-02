Custo llena de energía la pasarela virtual de Nueva York con un cortometraje

Nueva York, 17 feb (EFE).- La casa de moda española Custo Barcelona llenó de energía este miércoles la pasarela virtual de Nueva York, donde lanzó su propuesta otoño-invierno 2021 con un cortometraje que presenta una 'historia' alrededor de su nueva y divertida colección, llamada 'I am the Power'.

'Esta es una colección que quiere transmitir optimismo y elevar el ánimo, animar al disfrute con un toque de glamour y estilo', dijo a Efe su director creativo, Custo Dalmau, quien aseguró haberse inspirado en ese 'power' (poder) que 'está en nosotros para resistir lo que nos está ocurriendo y poder superarlo'.

Custo Dalmau participó, como en otras ocasiones, en la 'Fashion Week' de Nueva York junto a la Federación de Diseñadores de Latinoamérica (FDLA), que celebra su segunda edición virtual y esta tarde publicó su primer 'fashion film', de unos tres minutos, sobre el que el diseñador declaró su entusiasmo.

'Después de 40 años presentando nuestras colecciones con un desfile tradicional, que es siempre una experiencia estupenda, este formato de cortometraje es muy tentador porque permite construir historias alrededor de la colección, cosa que es difícil en una pasarela', explicó Dalmau.

La pieza audiovisual, dirigida por Bárbara Barberà, va mostrando los 'looks' de la colección con 'un lenguaje muy diferente que ofrece muchas posibilidades diferentes de acercarte a tu público', en un 'ambiente de delirio festivo' propio de momentos previos a la pandemia de covid-19.

'Soy optimista porque creo que el ser humano es un animal social y la moda es una de las grandes herramientas para socializar, por lo que en cuanto sea posible vamos a retomar las actividades sociales con muchas ganas', vaticinó Dalmau, mirando hacia adelante tras un año de cambios.

El vídeo de Custo Barcelona, que se emitió en 'streaming' y se puede volver a ver en internet, es una 'propuesta llena de situaciones cómicas con un tratamiento inspirado en el cine mudo y protagonizado por unas mujeres que no se disculpan por disfrutar del momento', explicó la firma.

La colección utiliza una silueta femenina sugerente y la mezcla con una estética deportiva, con piezas clave como la sudadera 'signo de estos tiempos', los vestidos cortos con aberturas y las prendas de punto, que lucen bordados multicolores o 'patch' de materiales técnicos brillantes.

El mundo gráfico de la colección se desarrolla a través de consignas 'de nueva conciencia' como 'Wake up now. I am the Power, Raise your Vibes' (Despiértate ahora, soy el poder, eleva tu vibra), y con una paleta muy luminosa, con colores eléctricos que se combinan con el negro los tonos metálicos. EFE