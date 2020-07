$!Da a luz a gemelos, pero muere a los pocos minutos de COVID-19

"Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido al COVID-19 su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre", narró Rodríguez.

Según precisó el diario británico The Sun , los bebés, Guilherme y Gustavo, no contrajeron la enfermedad y fueron trasladados inmediatamente al área de neonatología de la clínica. Pero Larissa sufrió una grave complicación a los pocos minutos.

"Estoy muy abatido. No puedo sacar a Larissa de mi cabeza", dijo el joven. “Sé que Dios tiene un plan para nuestra vida. Permitió que me dejara dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas. Lloré mucho cuando los vi por primera vez, fue lo más hermoso que me pasó en la vida", agregó el medio antes citado.

Brasil, con un millón y medio de casos positivos, es hasta ahora el segundo país con más contagios de coronavirus, detrás de Estados Unidos. Además, se registraron más de 60,000 muertes desde que comenzó la pandemia.