Dacevic: 'Somos una nación de hockey, esto es para estar orgullosos'

Madrid, 24 nov (EFE).- El capitán del equipo canadiense de Copa Davis que perdió este domingo la final ante España, Frank Dancevic, dijo que el resultado es 'para estar orgulloso' en 'una nación de hockey' como la suya.

'Somos una nación de hockey y lo que han conseguido estos chicos está despertando muchísima atención', afirmó.

'También lo que hizo Bianca (Andreescu, ganadora del Abierto de Australia), es estupendo que esta generación joven esté jugando tan bien. Están atrayendo a muchos niños a los clubes. Es para estar orgullosos de ser parte del tenis', añadió el capitán.

España ganó 2-0 a Canadá en la final disputada este domingo en Madrid. El primero de los puntos lo disputó por parte norteamericana Felix Auger-Aliassime, que no había debutado aún en las finales de Madrid y que perdió en dos sets ante Roberto Bautista (7-6 y 6-3).

'Fue una decisión mía sobre la que no me gustaría entrar en detalles', dijo Dancevic. 'Decidí a última hora hacer la sustitución. Dejémoslo ahí', comentó.

El propio Auger-Aliassime señaló que él estaba 'listo, como cualquier miembro del equipo', que se sentía 'decepcionado' por el resultado y que se llevaba 'la experiencia' de haber jugado una final.

El joven jugador, de 19 años, consideró que su propio saque le había defraudado en la segunda manga. 'Él estuvo más sólido', admitió.

Denis Shapovalov, perdedor del segundo punto ante Rafael Nadal, señaló que, aunque dolido por la derrota, era 'increíble lo lejos' que el equipo había llegado.

'Rafa ha sacado realmente bien en el primer set y me costaba luego entrar en el ritmo del partido. En el segundo creo que sido mejor, he restado muy bien, he logrado peloteos largos, pero él se ha recuperado muy bien después de mis dos puntos de set'.

Shapovalov subrayó la dificultad de 'jugar contra el número uno en su casa'.

'Me fastidia perder, pero he aprendido mucho. Las sensaciones de esta semana las voy a recordar durante toda mi carrera', aseguró.

Vasek Pospisil, que no entró en juego en la final al ser alineado Auger-Aliassime, dijo que finales como la de este domingo pueden vivirse 'un par de veces en una carrera'.

'Si algún día gano la Copa será con estos chicos y espero ser parte de ello', dijo el jugador de 29 años.

'La calidad de estos dos', indicó sobre Shapavolov y Auger-Aliassime, 'es increíble'.

Pospisil puso el prestigio de jugar la final de la Davis 'al nivel de un Grand Slam o de los Juegos Olímpicos'.

Cuando se enteró anoche de que hoy no jugaría 'fue bastante duro'.

'Me duele doblemente porque hemos perdido, pero al final lo importante es que tenemos unos jugadores capaces de jugar a un nivel muy alto. Esto es un trabajo en equipo', indicó. EFE.