Dajomes lamenta 'descuido' de autoridades a meses de los Juegos de Tokio

Guayaquil (Ecuador), 13 ene (EFE).- Neisi Dajomes lamentó este miércoles el 'descuido, bastante grande', para con los deportistas de Alto Rendimiento de parte de las autoridades deportivas locales a pocos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde tiene firmes posibilidades para clasificarse en levantamiento de pesas.

'Hay un descuido bastante grande. Que las autoridades del deporte se pongan un poquito a pensar en nosotros, porque todo el 2020 solo pedían y pedían, pero ellos no hacían de su parte y así realmente no se puede. Estamos a meses de los Juegos, la ayuda se la necesita y no se han hecho presente', expresó Dajomes a Efe.

La deportista de 22 años, irrumpió en levantamiento de pesas desde la categoría juvenil, adjudicándose los títulos mundiales de Georgia 2016, Tokio 2017 y Tashkent 2018.

A dos competiciones y con una buena ubicación por puntos en procura de la clasificación olímpica, Dajomes espera la reacción de las autoridades del deporte 'porque es la única ayuda que tenemos los deportistas'.

Aseguró que 'hasta este momento nadie se ha hecho presente, ni la Secretaria del Deporte, ni la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas (FELP) o con una llamada para preguntar cómo están los deportistas, si están entrenando y eso es indignante porque ellos deberían estar pendientes de los deportistas'.

Tras los éxitos en juveniles, debutó en unos Juegos Olímpicos, los de Río de Janeiro 2016, en los que, con 18 años, finalizó en el séptimo puesto de la clasificación general en su categoría.

Dajomes insistió en que 'no se esta cumpliendo con la base de entrenamientos'. 'Hicimos el pedido hace más de tres meses a la FELP y la Secretaría, para arrancar desde enero, pensando en las próximas competencias de este año en marzo y abril en Colombia y que son clasificatorias para Tokio', dijo.

Señaló que el pedido consiste en un equipo multidisciplinario, que incluye, entre otros, un masajista, vitaminas y suplementos, que son básicos para una buena preparación previo a unos Olímpicos.

Aseveró que en Colombia disputará un Sudamericano, un Iberoamericano y un Copa de levantamiento de pesas, en forma presencial.

'En lo personal, me faltan las dos competencias: el Sudamericano y el Iberoamericano para poder clasificar a Tokio. En puntos, se podría decir que estoy bien, y mi sueño es clasificar', resaltó.

'Al momento estamos entrenando en Concentración Deportiva de Pichincha, en Quito, y tratando de arreglarnos de la mejor manera, por el mismo tema de la pandemia (del cononavirus), por lo que nuestros entrenamientos no lo hemos parado, continuamos', dijo.

Indicó que a pesar de todas las dificultades, 'con mi entrenador, el ruso Alexei Ignatov, seguimos entrenando, incluso, mi entrenador de su propio presupuesto, a veces, nos compra vitaminas y está pendiente de nosotros. Entonces, con lo que podemos estamos tratando de mejorar y de hacer un buen trabajo para las próximas competencias'.

Si bien las desatenciones le preocupan, todo queda de lado cuando diariamente inicia los entrenamientos. Sus principales aliadas son la música y la sensación constante de estar en Tokio 'volar alto, lo más alto, en busca de la medalla'.

'Esperamos, que siendo este un año olímpico, todo esto cambie, mejore y puedan estar pendientes no solo de mí, sino de todos los deportistas que tenemos como meta clasificar a Juegos Olímpicos. El apoyo se lo necesita hoy, cuando estamos a seis meses para Juegos Olímpicos y no cuando falten uno o dos meses', resaltó. EFE