Dalic: 'No es justo tener que jugar contra dos anfitriones'

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, asumió la relevancia del partido contra Escocia, en el que ambas selecciones se juegan la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa, pero se quejó de tener que afrontar el partido en Glasgow, al igual que días atrás en Londres frente a Inglaterra.

'Esta es la última oportunidad que tenemos. Tenemos que hacer todo para aprovecharla. Somos el equipo más perjudicado porque somos más potentes con nuestra afición al lado. No es justo jugar contra dos anfitriones, sin afición y viajando siempre', argumentó Dalic que subrayó que 'las condiciones deben ser las mismas para todos'.

'Hemos tenido miedo de infectarnos durante un mes. Estuvimos aislados, sin poder hacer esto o aquello. Pero bueno, tenemos que salir al campo como favoritos. En este caso la paciencia es importante y tenemos que esperar nuestra oportunidad', dijo respecto al encuentro ante Escocia.

'Acabamos de llegar a Glasgow y hay temor e incertidumbre pero debemos centrarnos en el partido y olvidarnos del resto. Todos tienen este problema. Estamos atentos a esas cosas y nunca se sabe lo que puede pasar. Espero que los jugadores no tengan miedo', dijo Dalic respecto al Covid que ha dejado a Escocia sin Billy Gilmour, uno de sus jugadores tras dar positivo este lunes.

El seleccionador de Croacia apeló a la concentración y al esfuerzo para la cita ante Escocia. 'Quiero que todos sientan el apoyo de Croacia porque ese equipo se lo merece. Sabemos que los escoceses tienen fuerza, especialmente en el lado izquierdo, a través de Robertson que es muy ofensivo. Tenemos que imponer nuestro estilo de juego y hacer lo que sabemos'.

Dalic subrayó que Croacia debe imponer su juego. 'Tenemos que realizar el juego que queremos, tener paciencia para armar el ataque', agregó el técnico croata.

El preparador balcánico asume la presión con la que cuenta el equipo, subcampeón el mundo, y necesitado de la victoria para continuar en la Eurocopa.

'Sé cuánta presión hay sobre nosotros. Cambiamos el lugar de concentración. Hicimos una excepción y nos quedamos en Croacia. Viajamos de vez en cuando para los partidos. Estas no son condiciones normales. Las condiciones no son las mismas para todos', dijo Dalic que deseó lo mejor a Gilmour.

'Quiero que Gilmour se recupere lo antes posible. Esa presión en torno a las pruebas positivas ha estado sucediendo durante un mes. De vez en cuando estamos bajo esa presión para no ser positivos. Espero que no haya ser más que un caso. Tenemos que jugar el partido y conseguir los tres puntos en el césped', indicó Dalic.

El seleccionador de Croacia no considera que la baja de Billy Gilmour con Escocia sea un punto a favor para su equipo. Considera el técnico que no es un titular consolidado a pesar del gran partido que realizó contra Inglaterra.

'Siempre hay alguna ausencia en los equipos. Jugó bien contra Inglaterra, pero por lo que vi antes era suplente. Escocia tienen jugadores más experimentados. No lo veo como algo que nos beneficie. Escocia es un bloque fuerte, un buen equipo y ese jugador que no ha sido básico hasta ahora puede que no signifique mucho. Pero sí, jugó bien contra Inglaterra', indicó el técnico balcánico que ha recuperado al defensa Borna Barisic aunque no será titular.

'Borna se incorporó a los entrenamientos hace dos días, hizo dos entrenamientos que no son suficientes para estar listo. Estoy seguro de que puede jugar, está con nosotros y estará en el grupo', concluyó Dalic. EFE