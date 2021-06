Dalic quería evitar a España

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, aseguró este miércoles en rueda de prensa, antes de conocer el resultado de España frente a Eslovaquia (0-5), que quería 'evitar' al combinado de Luis Enrique Martínez en octavos de final.

Finalmente, su deseo no se ha cumplido y su equipo tendrá que verse las caras con España en las siguiente ronda. Croacia habría preferido a otro rival, según confesó el seleccionador del conjunto balcánico.

'De algún modo, prefiero evitar a España. No están en forma, pero son buenos. Tuvieron muchas ocasiones contra Polonia y Suecia. Sería nuestros rivales más duros', confesó esta mañana 24 horas después de sellar su clasificación tras ganar 3-1 a Escocia.

Dalic dijo que Croacia jugó 'bien' su último partido de la fase de grupos y desveló que sus futbolistas están felices y contentos con una victoria que les dará seguridad.

'Hemos logrado el primer objetivo. Eso no significa que nuestra ambición haya terminado. Este partido nos dio derecho a creer que podemos. Mis jugadores demostraron fe, no se dieron por vencidos después del 1-1 y eso me genera optimismo', declaró.

'No dudé de que podíamos hacer algo. Luchamos, ya ha pasado todo y ahora no debemos caer en la euforia. Hay que bajar al suelo', agregó.

Además, quiso destacar el trabajo de Ivan Perisic con su selección: 'Ayer marcó y siempre que viene con Croacia da el máximo. Merece que le destaque'.

También tuvo palabras para Luka Modric, que marcó uno de los goles más bonitos de la Eurocopa: 'La selección es sagrada para él. Entiendo su alegría. Marcó un gol fantástico. Se esforzó y fue recompensado. Su celebración nos dice cuánto significa para nosotros', concluyó. EFE