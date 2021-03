Damián Quintero: 'En Estambul pude medir el estado de forma de mis rivales'

Madrid, 19 mar (EFE).- El karateka español Damián Quintero, número 1 del mundo y flamante ganador del torneo de la Premier League disputada en Estambul (Turquía), contó a Efe cómo ha sido el camino hacia el oro en esa primera competición internacional después de un año 'muy duro psicológicamente'.

'Al principio, después de tanto tiempo encerrado, me costó mucho en plano físico y psicológico, pero cuando regresé al CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Madrid cogí rápido la forma, el problema estaba en la cabeza', explicó.

Y añadió: 'La incertidumbre de no saber si se iban a celebrar los Juegos me generaba inestabilidad, tuve que cortar de raíz, no leer la prensa y centrarme en mi trabajo para recuperar la positividad. Ahora, después de escuchar al presidente del COE (Alejandro Blanco), ya me quedo mucho más tranquilo'.

Sobre el oro conseguido el pasado domingo en Estambul, el andaluz reconoció que le da mucha importancia por todo el tiempo que estuvo alejado del tatami y por la altura de sus rivales.

'Es una victoria de gran valor. Aunque habíamos disputado algún campeonato nacional, hacía mucho que no sentía la tensión de una competición internacional, la diferencia de nivel es muy grande y lo más importante es que pude competir con los rivales que tendré en Tokio, lo que me permitió tener ese 'feedback' para medir su estado de forma', afirmó.

De las cuatro eliminatorias que disputó en Estambul, para Quintero, la final en la que se impuso, con el kata Suparinpei, al turco Ali Sofuoglu, tercero del mundo y subcampeón de Europa en 2017, 2018 y 2019, fue la prueba en la que mejor rendimiento exhibió.

'Era consciente de que necesitaba hacerlo muy bien para ganar. Ali, es un rival muy duro y jugaba en casa, como se dice en otros deportes, contaba con el factor cancha, pero salí con mucha rabia y mucha energía para defender mi puesto de número 1', declaró.

Quintero, clasificado para Tokio desde diciembre de 2019, es una de las grandes esperanzas nacionales para conseguir el oro olímpico. El kárate debutará este año en los Juegos y el malagueño, sin duda, figura entre los principales favoritos para conquistar la parte más elevada del medallero. EFE