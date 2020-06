Damián Quintero: 'La cancelación de los Juegos de Tokio sería un gran chasco'

Madrid, 29 jun (EFE).- El karateca español Damián Quintero, aspirante a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, reconoció este lunes que la cancelación de la cita sería 'un gran chasco'.

En declaraciones facilitadas por el Comité Olímpico Español (COE), Damián Quintero valoró los rumores que apuntan a una cancelación de los Juegos de Tokio si la evolución de la pandemia empeora.

'En cuanto los rumores de aplazamiento de los Juegos e incluso cancelación, pues la verdad que intento ni escucharlos ni prestarles atención. Es obvio que leemos prensa y cada vez que sale una noticia de Tokio 2020 pues estamos ahí para leerla y ver de qué se trata, pero sí es verdad que intento estar tranquilo, no leer mucho ni indagar sino esperar a ver qué va pasando conforme va transcurriendo el tiempo. En principio, si fuera otro aplazamiento no sería muy malo; lo peor sería lo que se escucha, se habla de una posible cancelación. Si esto vuelve a empeorar a partir del año que viene, ahí sí sería un chasco. Primero, porque ya estoy clasificado y, segundo, porque en París 2024 no está claro que seamos deporte olímpico. Entonces sería un gran chasco en mi carrera deportiva el no poder participar en unos Juegos, por supuesto', comentó.

Su sueño, sin embargo, se mantiene en pie.

Damián Quintero aspira a ganar la medalla olímpica, la única que falta en su palmarés, en el estreno olímpico del kárate.

'Por supuesto voy a ir a Tokio 2020 a luchar por el oro, pero cualquier medalla olímpica valdría. Muy poca gente tiene esa medalla en casa y en mi caso sería culminar mi carrera deportiva y sería la joya de la corona de mi casa. También mi sueño es dejar un legado, ya no es ser el mejor de la historia o conseguir muchos títulos. Ya cuando me retire contabilizaré todas esas medallas, esas estadísticas que hace a veces la prensa. Pero yo creo que dejar el legado de un camino abierto para todos esos chicos y chicas que vienen detrás nuestra. He podido ser su referente o no, pero si he podido ayudar en abrir unas puertas para que ellos tengan el camino más fácil en su carrera deportiva, pues estaré contento de dejar ese legado', subrayó el malagueño. EFE