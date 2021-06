Damien Hirst, cara a cara con Bernini en la Galleria Borghese

Roma, 8 jun (EFE).- Damien Hirst, uno de los más famosos y controvertidos artistas contemporáneos, es el protagonista de la exposición 'Archaeology Now' donde 80 de sus obras se presentan desde hoy cara a cara con las esculturas del genio del Barroco Gian Lorenzo Bernini en la Galleria Borghese de Roma.

La exposición de uno de los artistas más valorados actualmente tuvo que suspenderse en 2020 por la pandemia será uno de los alicientes en la reapertura de la magnifica Galleria Borghese, el museo con una magnífica colección de obras maestras del Renacimiento italiano, la pintura del siglo XVII, y las esculturas más importantes de Bernini y Canova, desde hoy hasta el 7 de noviembre.

Algunas de las obras presentes ya se expusieron en parte en Venecia en 2017 en la muestra 'Treasures from the Wreck of the Unbelievable' (Tesoros del naufragio del Increíble), que se dedicó al artista en los espacios del Palazzo Grassi y Punta della Dogana, pero esta vez Hirst tendrá que dialogar con las numerosos obras maestras de Caravaggio, Bernini, Canova, Rafael o Tiziano conservadas en la Galleria.

Sin embargo, las obras de Hirst no parecen sentirse intimidadas ante las imponentes obras del pasado y contribuyen a crear un duelo artístico sin igual entre, por ejemplo, sus famosas esferas pintadas de colores y cuadros como el 'Amor sacro y el amor profano' de Tiziano.

Su colección de estatuas formadas de joyas y restos arqueológicos sumergidos durante dos milenios y sobre los que crecieron corales que se muestran incorporados sobre mármol, bronce, oro, plata, lapislázuli, cristal se muestran junto con el radiante blanco de las esculturas de Bernini.

La medusa de oro resalta en la habitación de los seis Caravaggios, las dos grandes cabezas de unicornio frente a los cuadros de Raphael y los dos cerberos mitológicos aparecen amenazantes ante el rapto de Proserpina esculpido por Bernini .

La exposición también presenta un grupo de pinturas de la serie de Hirst de 2016 titulada Color Space con sus famosos cuadros de puntos, mientras que su escultura colosal, Hydra y Kali, se exhibe al aire libre en uno de los jardines del museo. EFE