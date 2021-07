Damsgaard, la joya revalorizada de Dinamarca

Juan José Lahuerta

Madrid, 4 jul (EFE).- Si todo sigue su curso habitual en el mundo del fútbol, a Mikkel Damsgaard le lloverán las ofertas cuando finalice la Eurocopa, escaparate perfecto para uno de los talentos del torneo que ha sacado definitivamente la cabeza para salir al mercado.

Fichado por el Sampdoria el pasado curso a cambio de casi siete millones de euros al Nordsjaelland, en apenas un año se ha revalorizado y el club italiano querría hasta 40 millones de euros por su salida.

Clubes como el Tottenham, el Barcelona, el Inter o el Juventus ya podrían haber preguntado por la perla danesa, que en la Eurocopa, a sus 21 años recién cumplidos, ha demostrado que tiene la calidad suficiente para dar el salto a un equipo de mayor entidad que el Sampdoria.

Sus numeros con Dinamarca no pasan inadvertidos. Desde que debutó en un amistoso frente a Suecia en noviembre de 2020, ha disputado un total de 452 minutos repartidos en siete encuentros: un par de amistosos (Suecia y Alemania), uno de clasificación para el Mundial de Catar 2021 (Moldavia) y cuatro de la Eurocopa (Bélgica, Rusia, Gales y República Checa).

En todo ese tiempo, Damsgaard marcó tres tantos (uno cada 150 minutos), dos a Moldavia y uno a Rusia, y dio cuatro asistencias (un par a Kasper Dolberg ante Moldavia y Gales, y una a Alexander Bah y Andreas Skov frente a Suecia y Moldavia, respectivamente).

Su ascenso en la Eurocopa se debe, en parte, a la desgracia de Christian Eriksen. Su baja por un problema cardiaco tras desplomarse en el estreno de Dinamarca frente a Finlandia, abrió las puertas de la titularidad a Damsgaard. Después de aquel desgraciado incidente, reconoció que el centrocampista del Inter es una de sus influencias.

'Christian Eriksen es el mejor con el que he jugado, es una inspiración. Lo he visto jugar mucho, me he fijado mucho en cómo busca los espacios y he tratado de incorporar cosas suyas. Es increíble haber podido estar con él y verlo jugar', dijo.

Damsgaard, como él mismo explicó, no juega exactamente en la posición de Eriksen: 'Soy más un jugador de banda y él es más centrocampista, intento jugar con mi propio estilo y buscar los huecos en defensa y conectar el centro del campo con los delanteros. No pienso demasiado en las comparaciones'.

Su seleccionador, Kasper Hjulmand, ha ido cambiando el sistema de Dinamarca a lo largo de la Eurocopa. Comenzó con un 4-3-3 ante Finlandia y después a lo largo del torneo ha probado desde un 3-5-2 a un 3-4-3 en el que Damgaard a encontrado acomodo en la zona de arriba tanto a la derecha como a la izquierda.

Pero puede jugar en más sitios, porque una de las mejores virtudes del medio del Sampdoria es su polivalencia y es capaz de actuar de extremo, de mediapunta o de interior. Y eso lo sabe muy bien Hjulmand, quien hace años no dejó escapar su talento para subirle al primer equipo del Nordsjaelland, donde explotó hasta hacer las maletas con destino al fútbol italiano.

Su golazo a Rusia representa el mejor ejemplo de la categoría de Damsgaard. Abrió el marcador a los 38 minutos con un lanzamiento lejano imparable que dio medio billete a Dinamarca hacia los octavos de final. Después, en octavos, regaló una asistencia a Dolberg que inició la victoria frente a Gales.

Decisivo y llamativo, Damsgaard se ha convertido en una de las mejores armas de su selección para sorprender a Inglaterra. Se ha ganado entrar en la lista de hombres más importantes de su equipo junto a Schmeichel, Kjaer, Dolberg, Poulsen o Maehle. Y, si ya subió su valor en su primer año en la Sampdoria, después de la Eurocopa los grandes clubes de Europa tendrán que sacar la chequera si quieren adquirir a la joya revalorizada de Dinamarca. EFE