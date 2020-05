Dan da alta Art a Howe, ingresado por coronavirus

Houston (EE.UU.), 17 may (EFE).- El ex jugador y entrenador de Grandes Ligas, Art Howe, fue dado de alta de un hospital en Houston el domingo después de pasar en cuidados intensivos la semana pasada padeciendo del coronavirus.

'Qué alivio, en mi habitación, esto es simplemente dulce', dijo a varios medios de comunicación después de ser dado de alta.

'Fueron largos cinco días. Finalmente me siento un poco mejor. Todavía no puedo comer muy bien, las papilas gustativas me están haciendo pasar un mal rato. Pero es agradable estar de vuelta en casa y espero continuar progresando', dijo.

Howe indicó que tendrá 'que estar aislado en su casa durante una o dos semanas'.

Howe, de 73 años de edad, le dijo a la estación de televisión de Houston KPRC 2 la semana pasada que sintió por primera vez los síntomas del coronavirus el 3 de mayo y se enteró de que era positivo dos días después de realizarse la prueba.

Aunque trató de recuperarse en casa, tuvo que ser trasladado a un hospital en ambulancia el martes después de que sus síntomas empeoraron.

Howe pasó 12 temporadas en las Grandes Ligas como jugador, principalmente en segunda y tercera bases jugando para los Piratas de Pittsburgh, los Astros de Houston y los Cardenales de San Luis.

Sumó 14 temporadas como piloto de los Astros, de los Atléticos de Oakland y de los Mets de Nueva York.

Recientemente fue entrenador de banquillo de los Vigilantes de Texas en 2007 y 2008.EFE