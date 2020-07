Dani Alves levanta la voz contra el racismo en el WFS

Madrid, 8 jul (EFE).- Dani Alves, futbolista brasileño que actualmente se encuentra en las filas del Sao Paulo, habló acerca de la importancia de que la sociedad se posicione en contra del racismo durante un coloquio en el foro virtual 'WFS Live'.

'Creo que las personas están olvidando que antes de ser jugador de fútbol o atleta profesional son seres humanos. Nosotros deberíamos posicionarnos como seres humanos, y no como jugadores de fútbol o de baloncesto, pensando que todas las vidas importan', señaló.

'Vamos a defender las causas realmente porque si no, pasan. Es lo mismo que sucede cuando hay una catástrofe en cualquier lugar del mundo, todo el mundo se vuelca y el problema se va', comentó también el lateral.

Alves consideró que vivimos en una sociedad 'egoísta' y apostó por la unión de todos en esta lucha: 'Voy a seguir fomentando mucho la unión del pueblo, de los deportistas. Yo me posiciono cuando tengo que posicionarme, cuando tengo que exponer mi opinión'.

'Tiene que haber una conciencia colectiva, es un tema mundial. Todo el mundo se tiene que juntar, hacer fuerza', añadió el zaguero, quien intervino junto al ex futbolista Edinaldo Batista 'Grafite' en un acto que estuvo moderado por la periodista Glenda Kozlowski.

Asimismo se refirió al comportamiento de los clubes, de los que opina deberían ser más activistas y más severos con las personas que cometen actos de racismo, y de otros organismos: 'Echo en falta en Brasil una unión de las federaciones. Que dejen de ser egoístas pensando en ellas y en los beneficios que les puede traer el deporte y comiencen a pensar en aquellos a los que están representando. Se debería hacer valer todo el poder que el deporte tiene'.

Por su parte Grafite indicó: 'Cuando empecé no tenía la autonomía de hoy. Cuando eres un jugador consagrado es más fácil para nosotros posicionarnos. Pero para los que están comenzando y aún no tienen un nombre, es difícil. Hablo dentro del fútbol, en los otros deportes no tengo conocimiento general'.

'Es difícil el posicionamiento en un deporte que no es individual. El fútbol es una cosa muy política, es difícil que los jugadores se unan y hagan un evento. En cuanto el equipo empiece a no jugar bien o a perder, al jugador se le va a pasar factura por ello. El fútbol tiene esa parte política que limita a los jugadores a tomar partido fuera del campo', manifestó.

Su deseo es que las protestas que se están produciendo de manera reciente tengan efecto: 'Ahora, con los movimientos que se han llevado a cabo a todo el mundo, la lucha contra el racismo va a ser más igual. La ventana se abrió y pienso que no se va a cerrar más'. EFE

1011208