Dani Alves: 'Soy mitad brasileño y mitad español'

Saitama (Japón), 28 jul (EFE).- El brasileño Dani Alves reconoció, tras certificar el pase de su selección a cuartos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que 'sería bueno' enfrentarse a España en al final ya que, reconoció, es, por su 'pasado', 'mitad brasileño y mitad español'.

'Ya sabes de mi debilidad por España. Con eso ya te he contestado. Sería bueno enfrentarnos en la final; por mi pasado, porque soy mitad brasileño y mitad español', dijo en zona mixta tras la victoria por 1-3 frente a Arabia Saudí.

'Supone una sensación de cumplir un sueño. A todo atleta de alto rendimiento le gustaría estar aquí, en un torneo tan apetecible donde se juntan los mejores de todos los deportes. Estar aquí pudiendo representar a mi gente, al fútbol, es un honor muy grande para mí. Vamos a tratar de defender con honor el oro de Río 2016', contestó a EFE sobre la predisposición a participar en unos Juegos Olímpicos a sus 38 años.

'Los viejos rockeros nunca mueren; siempre van a estar ahí peleando. Al fin y al cabo, yo respiro esta profesión, la vivo; me ha dado todo en la vida. Mi respeto con esta profesión es retribuir en el campo todo lo yo que puedo poner; todo lo que sé y he aprendido en pro de mi equipo y del fútbol. Es una profesión muy linda que hay que respetar', añadió.

Por último, lamentó estar fuera del ambiente olímpico: 'Es una pena que no estemos en la Villa. Pero tengo amigos de otros deportes, de todas las partes del mundo allí, me gustaría poder saludarlos. Y a mis amigos de Brasil; uno acaba de ganar la medalla del surf y es como un hermano para mí. Es una pena no estar ahí y me gustaría estar ahí para saludarles a todos porque tienen mí respeto', concluyó. EFE

1011880

omb/apa