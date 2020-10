Dani Cancela: 'A Forlán le vamos a ver pronto entrenar a primer nivel'

La Coruña (España), 16 oct (EFE).- El uruguayo Diego Forlán finalizó hace unos meses su primera experiencia como técnico con el Club Peñarol, pero 'pronto' va a volver a entrenar a 'primer nivel' o así es como, al menos, lo pronostica Dani Cancela, con el que forjó amistad en su último destino como futbolista, el Kitchee de Hong Kong, en el que continúa el español.

Los dos coincidieron en 2018, en el ocaso de la carrera de Forlán. 'Tenemos muy buena relación. Te puedes esperar otro tipo de persona que dentro del equipo es profesional y fuera quiere estar a su aire, pero tanto él como su familia desde el primer momento se integraron', explicó Cancela en una entrevista con Efe.

Cuenta que Forlán 'tenía muchas ganas de pasar un tiempo' en Hong Kong y de involucrarse en la vida de esa región autónoma de China.

'Nos juntábamos mucho y me sorprendió porque es un chico increíble. Los dos seguimos teniendo relación y mi mujer también con la suya', confiesa.

El paso de Forlán por el Kitchee, en el que Cancela lleva diez años, es uno de los mejores momentos que a este coruñés le deja su experiencia vital en Hong Kong.

'Estás jugando con un tipo que fue el mejor jugador del Mundial que ganó España. Te puede contar historias, aprendes, lo ves entrenar, trabajar, pegarle al balón, marcar goles de falta y ves por qué hay categorías, niveles, y por qué se paga lo que se paga por algunos jugadores. Venía con 38 o 39 años, pero se notaba que tenía muchísima clase', recuerda.

Evidentemente, 'como futbolista había visto lo mejor' de Forlán antes, pero aun así le marcó. 'Verle pensar, hablar de fútbol o de táctica, me ayudó mucho. Me sorprendió como persona por la cercanía y por querer sentirse uno más en un grupo de un equipo muy pequeñito. Se metió en el vestuario', explica.

Ya le veía dotes de entrenador, las que puso Forlán al servicio del Peñarol desde finales de 2019 hasta hace poco más de un mes.

'No le salió todo lo bien que debería, pero sé que el tema en Peñarol es complicado, que el club tiene unas expectativas como institución que no se cumplen por equipo y estructura. Es un equipo que en afición es el número uno de Uruguay y está en el top5 de Sudamérica, y le exigen ganar la Libertadores aunque no tienen capacidad para pasar la fase de grupos', razona.

Forlán acabó siendo destituido. 'Esas cosas se rompen siempre por el punto más débil, que es el entrenador, aunque sea Forlán', precisa.

La primera experiencia como entrenador para el exfutbolista internacional con Uruguay fue, a pesar de todo, productiva, según explica su amigo.

'Él está contento, aprendió muchísimo estos meses y le valieron para tener más conocimiento de lo que es de verdad ser entrenador. Sé que le vamos a ver pronto a primer nivel porque tiene capacidad, ganas, trabajo y, luego, tiene nombre y eso ayuda mucho también', confiesa el futbolista del Kitchee, que acaba de ganar la liga de Hong Kong. EFE

