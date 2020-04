Dani García ve 'muy arriesgada' la decisión de la Real de volver a entrenar

Bilbao, 11 abr (EFE).- El jugador del Athletic Club Dani García ve 'muy arriesgada' la decisión de la Real Sociedad de reabrir sus instalaciones de Zubieta el próximo martes para que los jugadores del primer equipo que lo deseen puedan desarrollar trabajo individual.

'Lo veo muy arriesgado, pero si ellos lo ven así es porque les habrán dado el visto bueno y no correrán ningún riesgo', señaló el centrocampista del equipo rojiblanco en los micrófonos del programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional.

El futbolista guipuzcoano añadió que 'si los diferentes equipos van entrenando poco a poco es una buena noticia', aunque matizó que 'cada vez que pones el Telediario y ves que hay más muertes' comprueba que 'el fútbol queda en una parte secundaria'.

'Creo que hay que poner en valor el trabajo que se está haciendo para parar esta pandemia y no vamos a meterle prisa sin haber solucionado antes lo más importante', comentó.

Dani García, por otro lado, señaló sobre una posible reducción de sus sueldos en el caso de que el Athletic se lo solicite que ya comunicaron al club que 'si lo necesitaba íbamos a poner de nuestra parte' y que se encuentran 'a la espera de ello'.

Por otro lado, acerca de la final de la Copa del Rey que deben disputar frente a la Real Sociedad, sin fecha fija tras ser aplazada del 18 de abril, subrayó que 'mientras se juegue con público, da igual cuándo se juegue', incluso considera que 'hasta diciembre'.

'Que se juegue no, no es lo mas importante; viendo lo que esta sucediendo en el mundo. A partir de ahí, poner una fecha ahora mismo no entra en la cabeza de nadie, porque no sabemos cuándo se va a poder salir de casa o si se va a reanudar LaLiga o no', reflexionó. EFE

