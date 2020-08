Dani Juncadella disputará las 6 horas de Nürburgring este fin de semana

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El piloto español Dani Juncadella participará este fin de semana en las 6 Horas de Nürburgring, en Alemania, con el objetivo de prepararse y coger ritmo con miras a la carrera de 24 horas que disputará en ese mismo circuito entre el 24 y el 27 de septiembre.

'Juncadella, primer español en ganar el Gran Premio de Macao y campeón de Europa de F3, correrá en el mítico circuito alemán junto con el equipo 10Q, que participa en el campeonato con un Mercedes AMG. El evento durará sólo un día, ya que la 'qualy' se hará por la mañana mientras que la carrera, de 6 horas, empezará al mediodía', informó su gabinete de comunicación.

El piloto español disputará la carrera con el objetivo de retomar el contacto con el coche y el circuito y sentirse a gusto.

'Me veo en un muy buen momento, creo que puedo ser muy competitivo en una carrera de larga distancia como ésta ya que mi estilo de pilotaje se adapta a la perfección. Me considero un piloto muy seguro, sé cuidar bien los neumáticos y la mecánica del coche, y tengo experiencia en el circuito, algo que me puede dar ventaja respecto otros pilotos', comentó Juncadella.

'Nürburgring es un circuito especial, para mí el más impresionante de Europa e incluso del mundo. Son 24km llenos de curvas rápidas y peligrosas, donde el más mínimo error se puede pagar muy caro, ya que no tiene muchas escapatorias y es fácil tener accidentes', apuntó.

Juncadella, que estuvo hace dos semanas en Alemania como piloto reserva en las últimas carreras del campeonato de Formula E, ha estado trabajando intensamente estos últimos meses en el simulador debido a la situación causada por la COVID-19 y se ha centrado en potenciar la preparación física y nutricional para adaptar el cuerpo a los próximos retos y llegar a la competición en un estado de forma óptimo.

'Después de tantos meses sin competir se hace un poco extraño, pero no me va a costar adaptarme al coche ni a la nueva situación', aseguró el piloto. EFE