Dani Olmo: 'Álvaro (Morata) es muy importante para el equipo'

Copenhague, 28 jun (EFE).- Dani Olmo, delantero del RB Leipzig que dio dos asistencias de gol en la victoria de España sobre Croacia en la prórroga (5-2), consideró que la selección nacional había merecido pasar y que Álvaro Morata, que desniveló definitivamente la balanza, 'es muy importante para el equipo'.

'Lo que ha demostrado hoy lo ha demostrado en todos los partidos. Da igual si marca o no. Juega por y para el equipo, estoy encantarlo de tenerlo. Además me llevo muy bien con él, tengo una bonita amistad y me alegro por él', aseguró..

'Ha sido una emoción muy grande poder entrar y contribuir con dos asistencias, pero el mérito es de todo el equipo, que ha hecho un gran trabajo los 120 minutos. Hemos merecido pasar', declaró tras acabar el encuentro en el estadio Parken de la capital danesa.

Admitió que cuando Croacia consiguió empatar y mandar el encuentro a la prórroga hab ía 'jugadores fatigados, pero todo el equipo ha tirado del carro, los de dentro y los de fuera. es la clave de nuestro éxito'.

Olmo, quien tuvo la ocasión de saludar a excompañeros en el Dinamo Zagreb, señaló que tienen que ir 'paso a paso'. 'Estamos en cuartos, queremos ganarlo todo y a eso vamos a ir, pero hay que ir poco a poco'. EFE