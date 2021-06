Dani Olmo, un sueño frente a su pasado

Iñaki Dufour

Las Rozas (Madrid), 26 jun (EFE).- Con sólo 16 años, en 2014, Dani Olmo emigró a Zagreb para jugar con el Dínamo, donde despuntó para alcanzar su 'sueño' de jugar con la selección española, con la que el lunes se enfrenta en los octavos de final de la Eurocopa a su pasado, a Croacia, un país al que le une un vínculo y un 'cariño especial', al que se medirá en un partido que ya será imborrable.

Incluso, en 2018, Croacia le tentó para ser internacional con ella. Él lo tenía claro: 'Es verdad que existía un interés por parte de la selección croata, pero yo siempre he dejado clara mi postura. Agradecí siempre ese interés suyo, porque a Croacia le tengo ese cariño especial, pero siempre dije que mi sueño era estar aquí con la selección, lo conseguí y estoy donde siempre he querido estar'.

Dani Olmo vivió cinco años y medio en Croacia. Desde el juvenil B del Barcelona fichó en julio de 2014 por el Dínamo Zagreb. Tenía tan solo 16 años. Hasta enero de 2015 no quedó formalizado el contrato que había firmado, según aseguró entonces el conjunto croata porque el Barcelona no había entregado la documentación necesaria.

Su carrera fue a toda velocidad. Su debut con el primer equipo fue casi inmediato, en febrero de 2015 en la Copa de Croacia. Después alternó la plantilla profesional y el filial hasta que se consolidó en un futbolista indiscutible del equipo, en la figura de un club que insistía en abrirse hueco en Europa, en la 'Champions'.

Dani Olmo ganó cinco veces la Liga croata, tres la Copa del país y fue elegido en dos ocasiones el mejor jugador del curso, se adaptó a la perfección. E incluso vivió el subcampeonato del Mundo de Croacia como un ciudadano más de Zagreb en 2018. 'Era como su hubiesen ganado el título. Fue increíble poder vivirlo allí con ellos', rebobinó el atacante, actualmente en las filas del Leipzig.

'Estaba en Zagreb de pretemporada y lo pude vivir y sentir no sólo con mi equipo, sino en las calles. Fue increíble vivirlo. Me sentía parte de ellos, porque le tengo un cariño especial a Croacia también. Me alegraba muchísimo por ellos, por llegar a la final del Campeonato del Mundo', continuó este sábado en la rueda de prensa, en la que respondió tanto en el idioma castellano como croata.

'SON PURO CORAZÓN'

La expectación que ha generado en la prensa croata es un detalle más del impacto que ha tenido Dani Olmo en el fútbol de ese país. Del legado que ha dejado allí, antes de ser traspasado al Leipzig en el mercado invernal de la temporada 2019-20; una cuestión de tiempo teniendo en cuenta el nivel que ya había demostrado no sólo en el Dínamo Zagreb sino también en la Liga de Campeones o en la selección española sub'21, con la que fue campeón de Europa en 2019.

¿Cómo son los croatas? 'Han demostrado no sólo en el fútbol, sino en todos los deportes ser muy competitivos. Al ser un país no tan grande como quizá puede ser España, Alemania o Francia, compiten mucho más en todos los deportes y son muy de los suyos. Valoran mucho cada logro que consiguen. Siempre digo que son puro corazón, siempre lo dan todo, son muy intensos y lo dan todo por su país'.

'De momento', Luis Enrique Martínez, el seleccionador español, no le ha 'preguntado nada' sobre Croacia. 'Él también ya conoce a la selección croata. He jugado con la mayoría de ellos. Si me pregunta algo, le diré mi opinión como siempre', dijo Dani Olmo, titular contra Suecia y Polonia, suplente y sin minutos contra Eslovaquia.

Ha hablado en las horas previas al choque con el portero Dominik Livakovic, su excompañero en el Dínamo Zagreb, y con el defensa de 19 años Josko Gvardiol, también del club de la capital croata. 'Todos tenemos muchas ganas de que llegue el partido', coinciden.

Los conoce a todos los jugadores de Croacia. Cuando él jugaba en el Dínamo Zagreb visitó a la selección croata en varios de sus entrenamientos en el estadio Maksimir del propio Dínamo. Ya visualizaba que algún día se enfrentaría, él con el equipo español.

'Croacia destaca por su conjunto. Todos sabemos que tiene jugadores muy buenos como Luka Modric o Kovacic, pero, si tenemos que destacar a uno que no conocéis tanto, a Petkovic, del Dínamo de Zagreb. Es un jugador muy completo, corpulento, que en los partidos grandes se crece y tendríamos que tener cuidado con él', analizó del delantero, autor de 14 goles, además de 11 asistencias, este curso.

El líder es Modric: 'Todos sabemos el jugador que es. Es muy importante en su club y en la selección incluso más. Es el motor, el corazón de la selección, juega en el centro del campo y es el que lleva la batuta del juego. El juego de Croacia pasa por sus pies'.

En cuanto se confirmó la segunda posición de España y el duelo contra Croacia en los octavos de final, al teléfono móvil de Dani Olmo llegaron un centenar de mensajes. 'Quería pasar como primera de grupo (se habría enfrentado a Ucrania). Cuando vimos en el marcador que Polonia había empatado, creía que había acabado el partido y pensaba que pasábamos como primera', declaró este sábado.

'Sabiendo que íbamos segunda, nos tocaba Croacia y sí que había ese gusanillo, yo personalmente, de querer jugar con Croacia. Suecia marcó en el descuento, nos tocó jugar contra Croacia, un rival más fuerte, pero nada de lo que hemos hecho ya ha sido fácil. En una Eurocopa te tocan siempre rivales muy duros y para ganar hay que vencerles', remató el atacante, enfrentado con su pasado. EFE