Dani Sordo: 'No corrimos riesgos'

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- El español Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe), quinto clasificado en la general del Rally de Montecarlo, explicó que en la jornada de este sábado prefirió no correr riesgos, teniendo en cuenta las difíciles condiciones en que se desarrollaron los tres tramos cronometrados.

El piloto cántabro aseguró que el objetivo era 'hacer que el coche llegase al final' en la penúltima jornada, en la que la conducción 'fue interesante por el hielo' que había en el trazado.

'Cambiamos a una configuración de coche más suave para tener una mejor sensación', indicó.

Sordo comentó que en el primer tramo 'fue difícil leer la carretera, con algunos lugares resbaladizos'.

'Perdí un poco de confianza en medio de la segunda etapa, así que no presioné tanto allí. No tuvimos ningún problema y ha sido importante pasar hoy sin errores. Hicimos la etapa final lentamente porque es muy fácil salirse de la línea, así que no corrimos riesgos', apuntó. EFE