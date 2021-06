Daniela Álvarez enaltece la amistad femenina en 'Diseñando tu amor'

Ciudad de México, 23 jun (EFE).- La actriz mexicana Daniela Álvarez encontró en su propia realidad una inspiración para dar vida a Majo Arriaga en la telenovela 'Diseñando tu amor', una producción que resalta el valor de la amistad femenina.

'Hay que apoyarnos siempre, la era de pisarnos la una a la otra ya acabó y eso está increíble', dice en entrevista con Efe Álvarez.

De forma muy particular, la vida de la joven actriz se asemeja a la ficción que representa en pantalla la cual se transmite de lunes a viernes por el canal Las Estrellas.

Recientemente Álvarez se convirtió en la 'roomie' (compañera de apartamento) de su mejor amiga y ha podido traspasar ese aprendizaje de la vida real a la telenovela y viceversa.

'Es curioso como de repente la ficción se refleja un poco en la realidad. Mucho de lo que Majo hace en pantalla es inspiración en lo que mi amiga hace por mí', dice la actriz.

En la producción televisiva, Daniela hace un 'potente trío' con las actrices Gala Montes, quien da vida a Valentina y Ana Belena, quien interpreta a la diseñadora de modas Helena Vargas.

Las tres se convierten en un ejemplo de fuerza y amistad femenina y el personaje de Álvarez es una pieza clave para que esto sea posible, pues es la 'psicóloga' del grupo cuyo carisma y alegría impulsa a las demás.

'Majo suele compensar tanta tristeza de Helena (su amiga) y la convierte en alegría, todos deberíamos tener una amistad así de bonita, además ella es la que logra que Valentina entre a trabajar a la casa de moda, y se forma una amistad llena de talento', cuenta.

Algo que emociona a la actriz de 27 años son los cambios que Majo tendrá en lo que resta de la historia, pues su personaje saldrá de lo convencional y de la 'linealidad' que ha mostrado hasta ahora, para adentrarse a oscuros y difíciles momentos.

'Estos cambios que va a tener yo no los veía venir, los he tenido que agarrar como 'al toro por los cuernos', pensé que sería un personaje lineal, y ha estado interesante lo que ha sucedido, yo no sé que va a pasar después', asegura.

Lo que puede adelantar, es que su personaje, que está metido en una relación amorosa poco sana, no dejará que su pareja la maltrate, pese a todo el amor que siente por él, por lo que considera que Majo podrá inspirar y ser ejemplo de muchas mujeres.

'Diseñando tu amor' se desarrolla en un ambiente de alta costura y sigue la vida de Valentina, una joven con grandes aptitudes para la moda que buscará salir adelante por sus propios medios.

El tema de la moda se conecta con su personaje anterior en la telenovela 'La mexicana y el güero' (2020), en donde dio vida a Viiyéri, una joven que aspiraba a ser diseñadora de modas.

A su vez, también se relaciona con su pasado como reina de belleza, en donde las pasarelas eran parte cotidiana de su vida, aunque en un formato distinto.

Con dos meses más de rodaje, la actriz ve su futuro con emoción y espera tener pronto nuevas noticias sobre más proyectos en la actuación. EFE