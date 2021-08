Danny León: 'Ya soñaba con hacer mi ronda en la final'

Tokio, 5 ago (EFE).- El 'skater' español Danny León, que se quedó a un puesto de la final de su deporte en modalidad 'park' de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con los 72,24 puntos que le dejaron en noveno puesto, reconoció que 'soñaba' con participar en la final, y que le da 'rabia' pero fue 'bonito estar en esa situación'.

'Da rabia porque vas viviendo esa tensión, que a la vez es lo bonito, vivir esa tensión, pero estar en la situación de estar octavo y pasar a noveno no gusta a nadie, porque ya soñaba en hacer mi ronda en la final, ya estaba pensando qué hacer', reconoció León en el centro de deportes urbanos de Ariake (Tokio).

León se quedó a las puertas de la final, ya que tuvo el octavo puesto que le daba acceso hasta el último intento del estadounidense Cory Juneau, segundo de la clasificación mundial de esta especialidad que le superó con una mejor ronda de 73 puntos que le dieron los jueces pese a haber acabado esa ronda con una caída.

'Hemos estado hasta el último momento esperando a ver qué pasaba', relató. 'Me lo ha quitado el segundo, pero al final eso es un ránking, cada campeonato puedes salir con un truco nuevo. Donde se demuestra es aquí, los ocho que han pasado han demostrado. Tenía algún truquito más guardado, pero bueno, a la próxima en otra competición', añadió

Los dos competidores españoles quedaron entre los diez primeros, ya que Jaime Mateu fue décimo, con 69,18 puntos.

'Me quedo con las ganas de demostrar más, pero me voy contento porque he hecho una buena ronda, estamos los 20 primeros del mundo y ya la hemos liado, y la van a liar más', finalizó Danny León. EFE

