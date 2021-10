Danny Willett reina en Escocia y logra su octavo titulo en Circuito Europeo

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El inglés Danny Willett, dos años y once días después, volvió a hacerse con el triunfo en un torneo del Circuito Europeo, sumando ya su octavo, tras hacerse este domingo, con un total de 270 golpes (-18), con el Alfred Dunhill Links, que se disputó alternando los campos escoceses Old Course St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns.

Con todos los jugadores, como es tradición, afrontando la última jornada en St. Andrews, y con viento, a Willett le bastó con controlar y hacer efectivos los tres golpes de ventaja con los que salió al último recorrido. Fue en todo momento en cabeza, inquietado en ocasiones por su compatriota Richard Bland, que llegó incluso a estar igualado tras cinco 'birdies' en los primeros nueve hoyos, pero que se descolgó en los últimos finales.

Luego, Willet, nacido en Sheffield hace 33 años, se tornó mas cerebral y supo mantener sus golpes de ventaja, esta vez sobre el sueco Joakim Lagergren, su inmediato perseguidor. Le bastó una cuarta tarjeta con 68 golpes (-4) al ganador en 2016 del Masters de Augusta para volver a alzar un trofeo, lo que no hacía desde el 22 de septiembre de 2019, cuando se impuso en el BMW PGA Championship, tras un emocionante duelo final con el español Jon Rahm.

La segunda plaza fue compartida por Lagergren, con una tarjeta final de 66 golpes (-6), y el también inglés Tyrell Hatton, con un 67, que les dejó a dos impactos de Willet.

El mejor español fue Jorge Campillo, en una compartida decimoséptima plaza, con un total de 279 (-9), tras un 67 en el último día. Adri Arnaus pinchó con un 73 (+1) que le dejó en el vigésimocuarta posición (280); Adrián Otaegui y Álvaro Quirós cerraron con 281. EFE

lm