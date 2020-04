Datos de Estambul sugieren que hay más muertes por COVID-19 que los oficiales

Lara Villalón

Estambul, 10 abr (EFE).- Médicos y funcionarios del gobierno regional de Estambul, principal foco de la epidemia del coronavirus en Turquía, sospechan que el Gobierno turco no contabiliza todos los fallecidos por el COVID-19 en el país eurasiático.

El registro de defunciones de la ciudad señala que en los último cuatro años se contabilizaban unas 210 muertes diarias, cifra a mediados de marzo empezó a subir notablemente, hasta alcanzar más de 315 diarias en la primera semana de abril, un incremento del 50 %.

Según el Ministerio turco de Sanidad, durante la primera semana de abril se registraron entre 70 y 80 muertos diarios por COVID-19, un 65 % de éstos, es decir, unos 50, corresponden a Estambul.

AUMENTO EXTRAORDINARIO

'Hay un aumento extraordinario en el número diario de muertes en Estambul, pero no podemos saber cuántas se deben a COVID-19', dijo a Efe un funcionario turco bajo la condición del anonimato.

La mitad del aumento registrado se explica con las cifras oficiales del coronavirus, pero la otra mitad, no, señalaron varios médicos consultados por Efe.

Cuestionar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno islamista turco liderado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, es delicado, incluyendo denuncias penales contra usuarios de redes sociales que han criticado al Ejecutivo..

42.000 CONTAGIOS Y 900 MUERTES

Hasta este jueves, el país eurasiático ha registrado unos 42.000 contagios de coronavirus confirmados, con 908 muertes.

En un informe publicado este miércoles, la Cámara Turca de Médicos (TTB) pone en duda los datos oficiales, alegando que las muertes no aumentan al mismo ritmo que en otros países.

'No existe un paralelismo de aumento de casos y muertes. Claro que es agradable que el número de muertes no aumente, pero hay que aclarar que el patrón observado no se ajusta al de otros países', se señala en el informe.

MUERTES ANTES DE REALIZAR UN ANÁLISIS

Un funcionario del Ayuntamiento de Estambul sospecha que la diferencia de cifras se debe a que muchos pacientes con síntomas de coronavirus han muerto antes de que llegaran los resultados del test, por lo que no engrosan el registro oficial.

'Obviamente que este aumento de cifras se debe a la COVID-19. Hay pacientes que mueren antes de hacerles la prueba', explicó a Efe.

También varios médicos aseguran haber observado en sus clínicas que muchas muertes que aparentemente fueron causadas por la COVID-19 se registran como 'neumonía', sin mencionar el nuevo coronavirus.

'Hay muertes causadas por coronavirus, pero que no se certifican como tales porque los pacientes se mueren antes de llegar el resultado del test. Entonces se registran como neumonía', señaló a Efe un médico de urgencias de un hospital privado en Estambul.

PERFIL DE FALLECIDOS DISTINTO

Otro dato que causa sospecha es la edad de los fallecidos, con 'solo' un 80 % de los muertos mayores de 60 años, frente al 95 % en el resto de países europeos.

El principal partido opositor, el socialdemócrata CHP, cree que esta variación se debe a que las muertes por COVID-19 en personas mayores se atribuyen muchas veces a otra causa.

'Hay casos de personas de edad avanzada que han muerto por coronavirus y no se ha registrado como tal', dice el diputado Mustafa Adigüzel (CHP), citado por el diario opositor Cumhuriyet

'En los pacientes de COVID-19 menores de 60 años es difícil encontrar una razón de muerte distinta a la del virus. Por eso, la tasa de mortalidad entre los menores de 60 parece es en Turquía la más alta (de Europa)', afirma.

El CHP gobierna en las tres ciudades más grandes del país (Estambul, Ankara y Esmirna) y ha pedido al gobierno del partido conservador islamista AKP que imponga más restricciones de movimiento para ralentizar la propagación del virus.

Por el momento el gobierno ha prohibido solo a los mayores de 65 años y los menores de 20 salir a las calles, y ha restringido la movilidad entre provincias y grandes ciudades del país. EFE

