David Arroyo, de maglia rosa del Giro a titán en Almería

Tabernas (Almería), 10 dic (EFE).- David Arroyo (Talavera de la Reina, 41 años), ganador de la segunda etapa de la Titan Series de Almería, mantiene un recuerdo indeleble en su memoria de sus dos grandes éxitos después de 18 años de profesional en carretera: la etapa que ganó en la Vuelta 2018 y el segundo puesto de la general en el Giro 2010. Ahora, reconvertido a la BTT, corre 'para matar el gusanillo' de la competición.

'Tengo unos recuerdos muy bonitos de la Vuelta y el Giro, sobre todo con los días de rosa en Italia y el triunfo en Segovia en 2008. En el ciclismo profesional se sufre mucho y esos pocos momentos de gloria se te quedan para siempre', comenta Arroyo a EFE en el 'Mini Hoollywood', donde hoy fue la estrella en la Titan Series almeriense.

Alejado del ciclismo profesional desde 2019, donde acabó su andadura 'pro' en el Etafel portugués después de pasar por equipos como el ONCE, Movistar y Caja Rural, Arroyo ve ahora el ciclismo desde la barrera, observando los cambios que se producen en relación a su época.

'El ciclismo actual lo veo desde fuera, me parece cada vez mas esquematizado y previsible, parece que los corredores van a una fabrica, todo muy controlado, no hay margen al error, y hay mucha presión de enero a octubre. Los equipos van a tope, al cien por cien. Ahora correr en profesionales es más estresante que antes', explica a EFE en el Desierto de Tabernas.

Arroyo considera que 'ahora los jóvenes son los que mandan en el pelotón', al contrario de periodos recientes donde la maduración del ciclista era mucho más tardía.

'En mi época era llegar a un equipo, te daban 4 años de contrato y te decían que había que ir poco a poco. Ahora ves a Pogacar ganar el Tour con 21 años y hay otros aspirantes de esa edad. Los escalones van bajando, desde juveniles se les entrena muy bien y ahí está la evolución. Antes los corredores explotaban a los 25-26 años'.

VALVERDE ES EXCEPCIONAL

Arroyo cambia el gesto cuando se le refiere a su excompañero y admirado Alejandro Valverde, con 41 años aún referencia del ciclismo español.

'El caso de Valverde es algo excepcional, siempre lo veremos como un gran profesional, un ciclista que lleva 20 años al máximo nivel es porque es especial, lo que ha hecho es para quitarse el sombrero', comenta.

David Arroyo no solo se dedica al ciclismo de BTT, sino que alterna con su afición a los rallies y su ocupación de masajista.

'Después de dejar el ciclismo profesional me tomé dos años sabáticos y me hice un curso de quiromasajista. Luego Fran Pérez -exciclista profesional, y compañero de equipo, me dijo que le hacía falta un masajista y me fui con él'.

En la Titan Series de Almería Arroyo ocupa la segunda plaza de la general a 1.34 minutos de Óscar Pujol. El duelo entre ambos hasta el domingo está servido.

'Las etapas que quedan no son muy duras, pero tácticamente van a ser complicadas, aquí no dependemos de equipos estructurados, muchos vamos solos, y hace falta sangre fría para interpretar la carrera. He venido a ganar, el año pasado me bien, y este espero que vaya aún mejor'.

Ante todo, la idea de David Arroyo es disfrutar del ciclismo y de la bici de montaña.

'Este tipo de carreras las afronto con el objetivo de disfrutar, de divertirme. Aún me gusta entrenar y cuidarme, mantengo el gusanillo de competir, y aprovecho para ello', concluyó. EFE

