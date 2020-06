David Chocarro hace historia LGBTQ en la TV de EE.UU. inspirado en su familia

Alicia Civita

Miami, 16 jun (EFE).- El actor argentino David Chocarro hace historia en Estados Unidos con su papel de Emiliano León en la producción de Telemundo '100 días para enamorarnos'. Se trata un ginecólogo que regresa a la ciudad de Houston para descubrir que tuvo una hija hace 18 años con el amor de su vida, una jovencita a la que encuentra en medio de una gran crisis de identidad sexual.

'Ale (el personaje de la hija), además, está comenzando a afrontar su sexualidad y dándose cuenta de que no se identifica como mujer. Es un proceso complicado', contó Chocarro a Efe en una entrevista en los Telemundo Studios en Miami.

Se trata de la primera vez que en la televisión abierta estadounidense, en cualquier idioma, se acompaña a un personaje transgénero adolescente desde el inicio de su autodescubrimiento, algo histórico para la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer (LGBTQ).

Además, la explosión de esta crisis de un rol hasta ahora inédito se está transmitiendo durante este junio, el mes del orgullo gay.

'Es una situación muy difícil de entrada. Eso de descubrir de la nada que se tiene una hija y no una bebita, sino una hija crecida y en esta situación', indicó el actor de 40 años, quien preparó la parte emocional de este padre con el apoyo de su hermana Merlina, quien pasó por una situación similar con su ahora hijo Sebastián.

'Lo hablo porque pedí permiso y me dieron la autorización ellos. Y es importante, además, entender que el personaje de Ale está basado en cosas que pasan en la vida real', subrayó el artista.

Recordó que la primera vez que viajó con sus hijas a Buenos Aires una vez que su sobrino había hecho la transición, él y su esposa las sentaron para decirles que ahora se llamaba diferente y 'ellas no reaccionaron con ninguna sorpresa ni grandes preguntas'.

Eso le terminó de convencer: 'la discriminación, el racismo, la homofobia o todo tipo de actitud que esté en contra de la igualdad y la equidad es aprendida. Si uno no dirige a los niños, ellos aceptan lo que ven. No nacemos con prejuicios', añadió.

El personaje de Chocarro, así como el resto de la serie, forma parte de la versión estadounidense de la producción argentina '100 días para enamorarse'. La telenovela también fue versionada en Chile anteriormente y este guión de Underground Producciones también fue vendido a la cadena de TV por cable Showtime.

TELEVISIÓN CON COMPROMISO

Esta no es la primera vez que el actor argentino asume personajes que reflejan los grandes problemas sociales de estos tiempos. En 'el rostro de la venganza' exploró a un hombre que pasó su adolescencia en un reformatorio para menores criminales y en 'La Doña' era un abogado activista de los derechos de las mujeres.

También se destacó como 'Santito', el presidiario drogadicto con minusvalía mental en 'El recluso', la versión de Telemundo de la popular serie argentina 'El Marginal'.

'Para mí todo lo que se haga para avanzar la sociedad es más que bienvenido', expresó.

Aportar en las conversaciones de equidad desde su arte y en su cotidianidad es una prioridad, no solo por conciencia social, sino como padre de dos hijas, Allegra y Brigitta Chocarro, de 10 y 7 años, producto de su matrimonio con la también actriz Carolina Laursen.

'Tenemos que coincidir en que las mujeres la tienen más difícil por ser mujeres. A partir de ahí, uno tiene que hacer todo lo que pueda para lograr la equidad', subrayó tras reconocer que para los hombres de su generación es un esfuerzo constante el no caer en patrones erróneos sobre los roles y los derechos.

EL APRENDIZAJE PERSONAL

Chocarro está consciente de que el personaje de Emiliano León no es uno más. Aparte de ser padre, 'he disfrutado mucho el explorar la forma en la que dice lo que piensa sin preocuparse por sutilezas. Él no pospone los enfrentamientos o las consecuencias, lo que es algo muy sano', confesó.

Criado en un espacio emocional hostil, este médico llega a los 40 sin más entorno afectivo que sus amigos y con una posición muy clara en cuanto a lo que quiere en la vida.

'Por eso cuando conoce a alguien le dice 'yo, sin compromiso. No te gusta, bueno para otra vez será'', indicó.

Para el artista es algo valioso que le celebra. Eso, además de deshacerse en cumplidos para el equipo de producción y sus compañeros actores como Ilse Salas, Erick Elías y Mariana Treviño, con quien comparte el rol protagónico de '100 días para enamorarnos'.

Un lugar especial en su corazón está guardado para la actriz mexicana Macarena García, quien hace el papel de Ale.

'Ella, Mariana y yo hemos hecho escenas que marcan', cerró. EFE

