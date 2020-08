David de la Cruz:'Mi objetivo era ganar la etapa'

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El español David de la Cruz (UAE Emirates) celebró el hecho de haberse enfundado el maillot de líder de la montaña al final del cuarto día, pero admitió, tras la segunda plaza en la jornada, que su intención una vez metido en la fuga buena de la jornada 'era ganar la etapa'.

'No pude ganar, pero no me siento mal porque lo hice lo mejor que pude en esta última subida. Para el maillot de lunares cogí algunos puntos en la primera ascensión y me di cuenta de que podía estar en condiciones de llevarla, pero mi objetivo era ganar la etapa'.

No estuvo lejos del objetivo el ciclista de Sabadell, pero se encontró con el alemán Lennard Kamna, más fuerte que ninguno en el grupo en fuga.

'No faltó mucho para el objetivo, pero no fue suficiente. Voy a tratar de quedarme con esta camiseta, pero tendré que luchar mañana de nuevo, incluso por la etapa'.

De la Cruz deseó 'una pronta recuperación 'a todos los corredores que este sábado han sufrido caídas, sobre todo a aquellos que se van a jugar mucho en el próximo Tour de Francia'. EFE