David García: 'El de Brasanac es un penalti como la copa de un pino'

Madrid, 14 dic (EFE).- El defensor del Osasuna David García aseguró que su compañero serbio Darko Brasanac sufrió 'un penalti como la copa de un pino' que no fue señalado durante la primera mitad del partido contra el Atlético de Madrid, en el que perdieron por 2-0.

'Es un penalti como la copa de un pino, porque le toca el pie y lo barre claramente. Creo que el árbitro puede no verlo, pero desde arriba (el videoarbitraje) no entiendo cómo no le han dicho nada, la verdad', señaló el defensor del conjunto navarro tras el encuentro en el Wanda Metropolitano.

El central aseguró que en el vestuario 'no entienden nada' sobre la decisión del árbitro sobre esa jugada, que se produjo entre Brasanac y el defensor brasileño del Atlético Felipe Monteiro en el borde del área rojiblanca, porque viendo la jugada repetida es 'evidente' y no entienden que el cuarto árbitro les dijera que ha sido un resbalón, como rebeló su entrenador, Jagoba Arrasate.

'No hay resbalón por ningún lado, es una patada clara que se lleva el pie de Darko y por eso cae al suelo. No tiene explicación, es un penalti clarísimo', agregó David García.

Para el defensor, en caso de haberse señalado esa pena máxima en un momento en el que el partido va 0-0, el partido podría haber cambiado en gran medida.

'Si te pones 0-1 ganando en casa del Atlético el partido hubiera cambiado totalmente. La realidad es que no ha sido así, no lo han pitado y nos vamos a casa con la derrota', consideró el zaguero.

David García consideró que la primera parte fue 'bastante competida', aunque el Atlético fue 'algo mejor' en los últimos 15 minutos de esa primera mitad.

'En la segunda hemos empezado bien, el gol de cabeza nos ha hecho mucho daño y luego nos ha pillado con el equipo abierto y nos han metido el segundo', finalizó el defensor del Osasuna. EFE

