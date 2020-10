David Goffin da positivo por coronavirus y no jugará en San Petersburgo

Bruselas, 8 oct (EFE).- El tenista belga David Goffin, número 13 en el ránking de la ATP, ha dado positivo por coronavirus y, aunque 'por ahora' se encuentra bien, no podrá participar en el torneo de San Pertersburgo la próxima semana puesto que tendrá que permanecer en cuarentena, ha anunciado en las redes sociales.

'¡Malas noticias! Debido a un resultado positivo en mi último test de COVID este miércoles y estoy obligado a apearme del cuadro de San Petersburgo. Por ahora me encuentro bien. Estaré en cuarentena y si todo sale bien volveré en Amberes', informó en su cuenta de Instagram.

El mejor tenista belga, de 29 años, espera poder participar el torneo ATP de Amberes, en pista dura, que se celebra entre el 15 y el 21 de octubre en el norte de Bélgica.

Antes de su positivo, Goffin había caído eliminado en primera ronda de Roland Garros en tres sets contra el italiano Jannik Sinner (75 en el ránking ATP) y antes en Roma contra el croata Marin Cilic (40), también por la vía rápida.

Tras perder en París, Goffin reconoció no conseguir centrarse en su juego debido a la incertidumbre y los obstáculos generados por la pandemia.

'No sé, es un estado general, imagino. Por ahora no es evidente estar concentrado al 100 % en el tenis (...). No sé si es una depresión, es una palabra un poco dura. Una pequeña desmotivación', declaró.

Además de su carrera deportiva, la crisis del coronavirus ya había trastocado la vida personal del belga con residencia en Mónaco, que tenía planeado casarse el sábado 19 de septiembre con su pareja, Stéphanie Tuccitto, pero tuvo que retrasar la ceremonia ante la situación epidemiológica. Se casarán en 2021. EFE