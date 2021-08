David Martín: 'Serbia ha logrado llevar el partido a donde más le gusta'

Tokio, 6 ago (EFE).- El seleccionador español de waterpolo, David Martín, no dudó en señalar como la clave de la derrota encajada este viernes ante Serbia en la semifinales de los Juegos de Tokio en la capacidad de los balcánicos para llevar finalmente el partido 'al terreno que mas les gusta'.

'Han llevado el partido donde a ellos les gusta, que es a mucha expulsión. A nosotros no nos interesa este tipo de partidos, nos interesa un partido con menos parones, pero ellos han conseguido llevar el partido a ese terreno donde se sienten más cómodos. Lo han hecho muy bien y hay que felicitarles no hay más historias', señaló Martín.

No obstante, el conjunto español no siempre se dejó arrastrar por el ritmo de juego que más convenía a los balcánicos y logró dotar de vértigo al encuentro en el segundo cuarto, una velocidad de juego que España no pudo mantener en el tercer parcial

'Sabemos que si le metemos mucho ritmo al partido podemos jugar contra ellos como así ha sido, pero llega un momento en el que ellos también aprietan mucho y nosotros ya no teníamos tanto recambio de jugadores y nos ha empezado a costar', explicó el preparador español.

Un cambio de tendencia que se consumó en el cuarto y último periodo, en el que España tras dejarse escapar la renta de dos goles (5-7) con la que inició el último cuarto se jugo el pase a la final en dos tensos minutos finales en los que acabó sucumbiendo el equipo español

'Serbia nunca regala los partidos, siempre llega hasta el final y han conseguido llevar el partido al límite, que es como ellos se sienten cómodos, en esos minutos finales en los que han mostrado más experiencia que nosotros', indicó Martín

No obstante y pese al duro golpe que supo quedarse fuera de la final el seleccionador español se mostró convencido de que el equipo se 'levantara' y luchará hasta el final por la medalla de bronce ante 'otro coco' como es Hungría

'Queremos esta medalla y la lucharemos hasta el final. Nos ha tocado otro coco, Hungría, que viene más fresca que nosotros, pero lo lucharemos hasta el final y si el equipo juega como hoy, pase lo que pase, estaré orgulloso, porque creo que la olimpiada del equipo está siendo de diez', concluyó Martín.EFE

jv/asc