David Moyes critica duramente el VAR

Londres, 24 jun. (EFE).- David Moyes, entrenador del West Ham United, criticó duramente el uso del VAR en el encuentro ante el Tottenham Hotspur por haber dado validez al primer gol de los 'Spurs'.

En dicha jugada Moussa Sissoko remató de cabeza rozando con el brazo la pelota. El cuero cayó en picado, tocó en un jugador del West Ham y se introdujo en la portería. El VAR revisó la jugada y determinó que no había nada punible.

'No puedo creer que lo dieran como válido. Las normas dicen que cualquier mano que lleve a un gol debería ser anulada. A nosotros nos anularon un gol contra el Sheffield United por algo parecido. ¿Quién estaba en el VAR esta noche? Deberían sustituirlo', apuntó el entrenador en Sky Sports.

'No es una regla que me guste, pero es la que hay. No me puedo creer lo que ha pasado', añadió.

El tanto, que luego fue prolongado por el 2-0 de Harry Kane, deja al West Ham United en una posición muy delicada, ya que son décimo séptimos, con 27 puntos, los mismos que el Bournemouth, en descenso. EFE