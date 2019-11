David Villa anuncia su retirada del fútbol profesional en diciembre

Tokio, 13 nov (EFE).- El futbolista español David Villa, que juega actualmente en el Vissel Kobe de Japón, anunció hoy su retirada del fútbol profesional al término de la presente temporada de la liga japonesa el mes próximo.

'Siempre me he dicho a mí mismo que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí', dijo Villa en rueda de prensa convocada en Kobe, donde también afirmó que se trata 'de una decisión muy meditada'.

El 'Guaje', de 37 años, se incorporó a comienzos de este año al club de Kobe, adonde llegó procedente del New York City de la liga estadounidense, y también militó en equipos como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid tras comenzar su carrera en el Sporting de Gijón. EFE