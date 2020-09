Davidovich gana al fin en Roland Garros

París, 29 sep (EFE).- Un año y medio después de haber accedido al cuadro final de Roland Garros a través de la fase previa, el español Alejandro Davidovich, de solo 21 años, logró este martes su primer triunfo en el Grand Slam de tierra batida, al derrotar al francés Harold Mayot, invitado por la organización, por 7-6(5), 6-3 y 7-5.

Dos horas y 45 minutos necesitó el malagueño, 70 del ránking, sumar un triunfo en el tercer Grand Slam, tras haberlo hecho ya esta temporada en los Abiertos de Australia y Estados Unidos.

'Es de locos como en un año cambia el juego de una persona', reflexionó el jugador, que ha aprendido a mirar con más calma su paso por el circuito y que el año pasado lograba entrar en el cuadro final rescatado de la fase previa.

Davidovich demostró que sabe sufrir, al imponerse en un partido en condiciones climáticas difíciles, que tuvo que ser suspendido por la lluvia en una ocasión, parón que duró dos horas y tras el cual las condiciones no eran buenas.

El español, semifinalista júnior en París en 2017, no se pone metas en el torneo.

'El objetivo era crecer como persona, como jugador, hacer evolucionar mi juego. Mi única expectativa es seguir creciendo, tomando experiencia. Hoy es el primer partido que he ganado en tres sets', dijo.

Durante el parón por la pandemia del coronavirus, Davidovich confesó que aprovechó para trabajar la parte mental.

'Hemos trabajado bastante duro con mi psicólogo la parte mental, con meditación y yoga, aunque me escaqueo pero sé que tengo que hacerlo. He hecho trabajo mental en cuarentena y me doy cuenta de que cuando estas centrado juegas a tu nivel, no tienes que hacer los altibajos que hacía antes', comentó. EFE