Davidovich: 'Quiero saber hasta dónde puedo llegar'

París, 4 jun (EFE).- El español Alejandro Davidovich, que derrotó en Roland Garros al noruego Casper Ruud, uno de los tenistas más en forma sobre tierra batida, aseguró que este tipo de victorias le ayudan en su búsqueda de conocer sus límites.

'Esta victoria me da bastante confianza, mucha más energía para seguir luchando y ver dónde están mis límites. Casper estaba haciendo un temporadón en tierra y ganándole me he demostrado hasta dónde soy capaz de llegar y sufrir', aseguró tras ganar 7-6(3), 2-6, 7-6(6), 0-6 y 7-5.

El malagueño, que de esta forma se clasificó por vez primera para los octavos en París, consideró que en los últimos meses ha ganado en regularidad frente a los altibajos que tenía en el pasado.

'Detrás de eso hay mucho trabajo psíquico, físico y táctico. Quiero ir asentándome cada vez más en el ránking', indicó el número 46 del mundo, que el sábado cumplirá 22 años.

Destaca en particularidad su trabajo atlético, porque la victoria a cinco set frente a Ruud sigue a la que logró dos días antes contra el holandés Botic van de Zandschulp también a cinco mangas.

Buena parte de ese aguante se debe al trabajo que viene haciendo con el atleta Martín Fiz, que dijo de él que tenía la velocidad de Usain Bolt y la resistencia de un maratoniano.

'Aparte del tema físico me ayuda también mucho en lo mental, me manda mensajes de motivación para seguir luchando. Lo que ha hecho en su carrera, y lo que sigue haciendo, es una inspiración que me da ganas de seguir, porque puede llegar más lejos', comentó.

Reveló que fue su entrenador quien contactó al múltiple campeón del mundo de maratón y 'no tardó ni un segundo en decir que sí', por lo que pasaron una semana y media de trabajo conjunto que le está sirviendo mucho.

Davidovich se medirá ahora contra el argentino Federico Delbonis, un rival que consideró duro sobre tierra batida, sobre todo tras la gran temporada que está completando.

Aunque reconoce que 'disputar los Juegos sería un sueño' que le permitiría 'representar a su país', afirma que lograrlo no es una obsesión.

'Si los Juegos se hubieran disputado año pasado no habría ido ni de cerca. Ahora estamos compitiendo, pero no nos obcecamos en ello, si llega será recompensa del trabajo de todos los días', comentó. EFE