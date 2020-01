Davos decepciona a los ecologistas: buenas palabras pero pocos compromisos

El Foro Económico Mundial termina hoy en Davos tras cinco días de debates en los que el clima ha ocupado un lugar un lugar prominente, pero los ecologistas como Greta Thunberg que han estado en esta cita abandonan la ciudad suiza decepcionados: buenas palabras pero pocos compromisos de actuar.

Y no solo reprochan a los líderes políticos o a los grandes hombres de negocios su falta de iniciativas en este asunto. También han pedido a los Medios de Comunicación que dediquen menos tiempo a informar sobre ellos mismos y se concentren más en la propia emergencia climática.

Lo cierto es que durante esta semana en Davos, Thunberg ha acaparado la atención mediática tanto como cualquier líder económico o político.

Tal vez sólo ha sido superada en ese sentido por Trump, quien en su discurso en Davos el pasado martes no dudó en criticar a los 'profetas de la calamidad' que, como la joven activista sueca, advierten del calentamiento de la tierra.

Y no sólo Trump; también su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, atacaba Thunberg preguntándose quién es y aconsejándole que estudie economía.

Son reproches que no han tenido en Thunberg 'ningún efecto', según aseguraba esta mañana. 'Si nos importaran (los insultos), no haríamos lo que hacemos', dijo la joven en una comparecencia de prensa en la que hizo balance de Davos junto a otras cuatro jóvenes, integrantes todas del movimiento 'Fridays for Future'.