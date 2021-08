De Brit Bennett a Pilar Quintana: diez libros para leer en agosto

Madrid, 7 ago (EFE).- De 'La mitad evanescente', de la estadounidense Britt Bennett, a 'Los abismos', de la colombiana Pilar Quintana, diez periodistas de la Agencia EFE en diferentes lugares del mundo recomiendan una obra para leer en este mes de agosto.

.- 'La mitad evanescente', de Brit Bennett

El libro que quiero recomendar es 'La mitad evanescente', de la escritora estadounidense Brit Bennet. Es la historia de dos hermanas gemelas de un pequeño pueblo de Luisiana en el que es costumbre tratar de conseguir a través de determinados matrimonios que la piel de los descendientes sea cada vez más clara. Una reflexión social, histórica, política e incluso sexual que te engancha y te ilustra, con la infame realidad del racismo como telón de fondo.

Marina Estévez Torreblanca. Sección de Cultura de EFE en Madrid.

.- 'El cordero carnívoro', de Agustín Gómez Arcos

Este libro fue la primera novela que el escritor andaluz Agustín Gómez Arcos publicó en Francia en 1975, donde llevaba casi diez años exiliado. Fue el primero de una serie de éxitos que lamentablemente en su país no han sido recuperados hasta la última década, cuando está por fin recibiendo el reconocimiento que merece. Cualquiera de sus novelas merece la pena, pero esta es una catarsis asegurada.

María Díaz Valderrama. Delegación de EFE en París.

.- 'Los besos de Lenin', de Yan Lianke

Es uno de los más premiados libros de Yan Lianke, uno de los mejores escritores chinos actuales y habitual en las quinielas al Nobel de Literatura. Se trata de una maravillosa fábula satírica que ayuda a comprender la sociedad china de las últimas décadas. Recuerda a los maestros del realismo mágico latinoamericano y entronca al mismo tiempo con lo mejor de la gran tradición poética de China. La traducción al español, de la sinóloga Belén Cuadra, es además estupenda.

Javier García. Delegación de EFE en Pekín.

.- 'Páradais', de Fernanda Melchor

De ágil lectura y lenguaje directo, la tercera novela de la escritora mexicana Fernanda Melchor aborda la cruda violencia existente en su país desde la mirada de dos jóvenes adolescentes de clases sociales distintas, capaces de cometer un crimen atroz.'Páradais' es también la primera novela corta de Melchor en donde cumple una “deuda” al abundar en temas que ya había abordado en su literatura como la violencia en la adolescencia, el machismo y las desigualdades.

Mónica Rubalcava. Delegación de EFE en México.

.- 'Agostino', de Alberto Moravia

El verano es un momento ideal para conocer a 'Agostino' (1945), el joven que da nombre al libro de Alberto Moravia, reeditado hace poco en español. Se trata de una novela breve sobre el despertar sexual de un Edipo moderno y la turbulenta emancipación de su madre. Su trama, a simple vista sencilla, esconde reflexiones interesantes y muy actuales sobre el trance de crecer, los instintos y la voluntad de sentirse mujer al mismo tiempo que madre. Todo con el estío, sus noches, la crudeza del mar y el litoral toscano como telón de fondo.

Gonzalo Sánchez. Delegación de EFE en Roma.

.- 'Quemar libros', de Richard Ovenden

Ovenden, director de las Bibliotecas Boedleianas de la Universidad de Oxford, parte de la quema de libros por los nazis en 1933 para narrar los ataques que en la historia han sufrido bibliotecas y archivos, desde la Biblioteca de Alejandría a John Murray quemando las memorias de Lord Byron, a la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina, doblemente destruida y reconstruida tras las dos guerras mundiales, o a Donald Trump borrando tuits vergonzosos.

Jose Oliva. Delegación de EFE en Barcelona.

.- 'La chica salvaje', de Delia Owens

Desde que se publicara 'La chica salvaje' ('Where the Crawdads Sing'), de la estadounidense Delia Owens, esta novela, la primera que ha escrito la septuagenaria autora, ha pasado ocho meses en la primera posición de la lista de los libros más vendidos del New York Times. Una oda a la naturaleza, el libro está plagado de exquisitas descripciones que transportan al lector a las reposadas ciénagas de Carolina del Norte (EEUU), escenario de una inusual historia de amor, una batalla contra la soledad y un misterioso crimen.

Helen Cook. Delegación de EFE en Nueva York.

.- 'Los abismos', de Pilar Quintana

Premio Alfaguara 2021 de novela, 'Los abismos' está escrita por la autora colombiana Pilar Quintana. Es un relato breve, de carácter intimista, que se lee de un tirón y que atrapa desde la primera línea. Con los ojos de una niña vivimos una historia de mujeres, de familias rotas y de precipicios. Es de la novelas que se recuerdan, que permanecen en la memoria con una cierta sensación de vértigo y desasosiego.

Juan Carlos Gómez. Mesa América de EFE en Bogotá.

.- 'Hasta que puedas quererte solo', de Pablo Ramos

El verano también abre las puertas a lecturas más reflexivas, que por el ritmo vertiginoso de lo cotidiano suelen pasar desapercibidas. Un ejemplo de este tipo de narraciones es 'Hasta que puedas quererte solo', del escritor argentino Pablo Ramos, un libro compuesto por doce relatos que son los doce pasos de un adicto para superar su enfermedad. Es una obra dura, pero en sus páginas se esconde toda una lección de vida: nadie se salva solo, siempre necesitamos a ese 'otro' que nos ayude.

Javier Castro Bugarín. Delegación de EFE en Buenos Aires.

.- 'Los chicos de Nickel', de Colson Whitehead

Al calor del movimiento Black Lives Matter, Whitehead se basa en una estremecedora historia real para hablar del racismo y la segregación en EE.UU. Para ello cuenta la historia de dos chicos negros encerrados en el reformatorio de los horrores en Florida a principios de la década de los 60. Con una prosa y una estructura impecables, esta novela tiene un giro sorprendente al final que dejará al lector boquiabierto. Alabado unánimemente por la crítica, con este libro Whitehead ganó en 2020 su segundo premio Pulitzer de Ficción.

Susana Samhan. Delegación de EFE en Washington

