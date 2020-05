De 'Carletes' a Don Carlos: Sainz irá a Ferrari, la escudería con más solera

Adrian R. Huber

Madrid, 14 may (EFE).- El español Carlos Sainz, de 25 años, que la próxima temporada será piloto de Ferrari, según anunció este jueves la escudería más laureada de la historia de la Fórmula Uno, llegará al equipo italiano a los 26 y tras haber estado dos años en McLaren, el segundo conjunto con más triunfos de la categoría reina del automovilismo.

La carrera de Sainz -tercer español que vestirá el preciado mono rojo, después de Alfonso de Portago y de Fernando Alonso- ha estado siempre ineludiblemente ligada a dos figuras. Una es la de su padre, el doble campeón mundial de rallys -y triple ganador del Dakar- de idéntico nombre. La otra es la del asturiano Alonso, propietario de los dos títulos mundiales y de las 32 victorias que cuenta España a lo largo de toda su historia en la F1: once de ellas con Ferrari, la escudería a la que llegará Sainz; y cuatro con McLaren, el equipo del que arribará a Maranello el talentoso piloto madrileño.

FERRARI: 16 TÍTULOS DE CONSTRUCTORES Y 15 MUNDIALES DE PILOTOS

==============================================================

En espera de que se confirme el arranque y la nueva configuración de la temporada 2020, paralizada por la pandemia de la covid-19, 'Carletes', como se le conocía en sus principios, ha mutado a 'Don Carlos', tras firmar por el equipo con más solera de la historia del automovilismo.

En los 70 años de historia de la F1 nadie iguala los 16 títulos de constructores y los 15 de pilotos de los que puede presumir la 'Scuderia'. Entre ellos destacan los cinco que ganó el séptuple campeón mundial alemán Michael Schumacher (entre 2000 y 2004) y los dos del triple ganador austriaco Niki Lauda (1975 y 77), fallecido el año pasado.

SAINZ CULMINA CINCO AÑOS DE PROGRESIÓN CON SU FICHAJE POR FERRARI

=================================================================

Tras haber ido mejorando de forma continua en sus cinco primeras temporadas en la F1, el fichaje por Ferrari pone, de momento, la guinda a una trayectoria que le confirmó entre los mejores el año pasado, en el que firmó su primer podio -fue tercero en Brasil, después de haberlo 'acariciado' en Alemania- y acabó el Mundial en sexta posición. Una plaza que capturó tras concluir décimo y sumar un punto en la última carrera de la temporada: el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina.

Sainz se metió, con su McLaren, entre los mejores seis de un campeonato en el que esa media docena de plazas estaban teóricamente reservadas a los pilotos de las tres escuderías dominantes: la tiránica Mercedes -que completó su sexta temporada de total hegemonía-, Ferrari y Red Bull.

SU PASADA TEMPORADA EN McLAREN LO CATAPULTÓ A MARANELLO

=======================================================

Ya hubiese sido todo un éxito haber acabado séptimo, siendo 'el mejor de entre el resto' ('the best of the rest', en inglés) y ganador del 'otro Mundial'. Pero Carlos metió un marcha más en el tramo final del certamen y se clasificó, en el sexto campeonato que se anotó el inglés Lewis Hamilton, por detrás de los dos pilotos de las 'flechas de plata', los dos de Ferrari y de uno de los pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen, que acabó tercero, entre las parejas de las escuderías que coparon los dos primeros puestos del Mundial de constructores.

SUSTITUIRÁ A VETTEL Y SERÁ COMPAÑERO DE LECLERC

===============================================

La 'Scuderia' y el alemán Sebastian Vettel, que encabezó el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13), no se pusieron de acuerdo para renovar el contrato, que vence a finales de año, del cuádruple campeón mundial, de rojo desde 2015. Y Carlos Sainz ha sido el elegido para integrar un equipo que quiere recuperar el mando en la F1, sobre el papel, con el joven monegasco Charles Leclerc, de 22 años, que doblegó al germano el pasado curso y al que Ferrari -que no gana el Mundial desde 2007, cuando lo logró con el finés Kimi Raikkonen- renovó por cinco temporadas.

TERCER ESPAÑOL EN LA HISTORIA DE FERRARI

========================================

Sainz será el tercer español en militar en la escudería con más 'glamour' de la historia. El primero en hacerlo fue el Marqués de Portago, durante 1956 y en el primer Gran Premio de 1957 (el de Argentina), antes de fallecer ese año en accidente, a los 28. El segundo fue Alonso, que llegó en 2010 -ya como doble campeón del mundo- a la escudería italiana, en la que pilotó cinco años en los que fue tres veces subcampeón.

KARTS EN 2006, ANTES DE ENTRAR EN LA ESTRUCTURA DE RED BULL

===========================================================

'Carlos Sainz, hijo' -como se le conocía de aquella- comenzó a competir en 'karts' en 2006 y antes de convertirse en piloto de F1 pasó por varias categorías del automovilismo en la escuela de jóvenes valores de Red Bull.

En 2014 su nombre ya sonó con fuerza para subirse al monoplaza del segundo equipo de la potente escudería austriaca, Toro Rosso, pero finalmente el elegido fue el ruso Daniil Kvyat, actualmente de nuevo en ese equipo, rebautizado como Alpha Tauri.

Entonces le pusieron, como condición para dar el gran salto, ganar las 'World Series', un campeonato que se anotó ese mismo año, por lo que en 2015 se convirtió en piloto oficial de Toro Rosso.

DEBUTÓ EN F1 EN AUSTRALIA 2015 Y CRECIMIENTO EN TORO ROSSO

==========================================================

Sainz debutó en F1 el 15 de marzo de 2015, en el Gran Premio de Australia, en el circuito semi-urbano de Albert Park de Melbourne, donde acabó en una muy meritoria novena posición, sumando dos puntos en su primera carrera en la categoría reina. Ese año fue compañero de Verstappen -ahora líder de Red Bull y, al igual que Leclerc, candidato a acabar con el reinado de Hamilton-, con el que no desentonó: en el balance interno lo superó tanto en calificación, como en carrera (10-9 y 9-8, respectivamente); aunque el holandés acabó sumando más puntos.

El madrileño fue decimoquinto en ese Mundial, con 18 puntos, y mejoró claramente sus prestaciones en la segunda temporada, en la que fue duodécimo, con 46. Carlos siguió su progresión en su tercera temporada, en la que 'machacó' deportivamente al ruso Kvyat; antes de firmar, con un Toro Rosso, el cuarto puesto en el Gran Premio de Singapur de 2017.

Las cuatro últimas carreras de ese año -en el que fue noveno en el Mundial, con 54 puntos- ya las disputó en Renault, cedido por Red Bull, estructura a la que perteneció hasta finales de 2018.

AÑO DE 'TRANSICIÓN' EN RENAULT Y SUSTITUTO DE ALONSO EN MCLAREN

===============================================================

Con Renault, donde pilotó cedido por Red Bull, Sainz fue décimo en el Mundial de 2018, con 53 puntos, antes de pasar a ocupar el asiento que dejó vacante en McLaren su amigo el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (2005 y 2006, con Renault), que disputó ese año su (hasta ahora) último Gran Premio, el de Abu Dabi; antes de ganar el Mundial de Resistencia (WEC) la Super-temporada 2018-19, con Toyota; y a quien muchos aficionados se resisten a ver definitivamente fuera de la F1.

Se ganó la confianza del alemán Andreas Seidl, nuevo y exigente jefe de McLaren. Según dijo en una entrevista con Efe durante el pasado Gran Premio de Austria, el de Woking fue 'el primer equipo de Fórmula Uno en el que realmente' se sintió integrado.

2019 CONFIRMÓ A SAINZ EN LA ELITE: CUARTO ESPAÑOL AL PODIO DE F1

================================================================

Después de que el baile de fichajes de 2018 estuviese a punto de dejarle fuera de la categoría reina, Carlos acabó firmando el año pasado una temporada que nadie se hubiera imaginado: fue sexto en el campeonato de pilotos y colocó -junto al debutante inglés Lando Norris- a la escudería de Woking en el cuarto puesto del Mundial de constructores. Algo impensable unos meses antes.

Completó su mejor curso, que coronó en la penúltima carrera, en Interlagos (Brasil), donde fue tercero y se convirtió en el cuarto español en subirse a un podio en la F1 -logró el número 100 de España-, uniendo su nombre a los de Alonso (97 veces en el cajón), el Marqués de Portago (segundo, con Ferrari, en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1956) y el barcelonés Pedro de la Rosa (segundo -con McLaren- en el de Hungría de 2006).

Sainz se va por la puerta grande de McLaren, equipo en el que lo sustituirá el australiano Daniel Ricciardo, que fue anunciado como piloto de Woking para 2021 asimismo este jueves.

'MI META ES SER CAMPEÓN MUNDIAL, CADA VEZ LO ES MÁS'

====================================================

Cuando Carlos nació, hace 25 años, su padre -triple ganador del Dakar- ya había ganado dos Mundiales de rallys, en 1990 y en 1992, con Toyota. Pero Carlos 'sénior' no fue campeón del mundo hasta los 28. Así que el pasado 1 de septiembre, cuando su hijo festejó el cuarto de siglo, lo felicitó públicamente en una conocida red social: 'Cuando yo cumplí 25 fue cuando cosas realmente importantes comenzaron a suceder. Así que, por si acaso... a por ello!', escribió 'El Matador', dirigiéndose a su vástago.

'Mi meta sigue siendo ser campeón del mundo; cada vez lo es más', explicaba Sainz justo un año antes, en Monza en la víspera de su vigésimo cuarto cumpleaños, en una entrevista con la Agencia EFE durante el Gran Premio de Italia de 2018. En la que refrendaba la idea expresada en 2013, en otra conversación telefónica con Efe desde Silverstone (Inglaterra) -antes de probar en unos test, por primera vez, un Toro Rosso y un Red Bull-, en la que indicaba que 'ganar Mundial de F1' era su 'sueño', advirtiendo, no obstante, que 'primero' había 'que llegar' a la categoría reina.

SAINZ SIGUE RECORRIENDO CAMINOS SIMILARES A ALONSO

==================================================

Sainz llegó y se afianzó en la F1. Su constancia y su talento le han valido para firmar por el equipo más importante de la historia. Con el que Alonso firmó once de sus 32 victorias, cuatro de sus 22 'poles' y tres subcampeonatos.

A Alonso -que a la edad de Sainz ya se había convertido en el doble campeón mundial de F1 más joven de la historia- le une no sólo la amistad. En su primer año en la F1, el genial piloto asturiano moró en Faenza (Italia), sede de Minardi, cuya estructura fue transferida a Toro Rosso, el equipo en el que debutaría Sainz.

Carlos también pilotó en Renault (Alonso lo hizo entre 2003 y 2005; en 2008 y 2009) y en McLaren (Fernando estuvo en el equipo de Woking en 2007; y entre 2015 y 2018). Y ahora entrará en la historia de Ferrari, hogar deportivo del genio astur desde 2010 a 2014.

FAMILIA SAINZ DA LAS MEJORES NOTICIAS DE 2020 AL DEPORTE ESPAÑOL

================================================================

En Ferrari, con la que firmó un contrato de dos temporadas, Sainz podrá, a partir del año próximo, engalanar su palmarés con triunfos y podios. Con un coche con el que no cabe descartar que luche por hacer realidad el sueño del que hablaba a los 18 años.

De momento, la familia Sainz ha protagonizado las dos mejores noticias del deporte español en este devastador 2020.

En enero, Carlos padre ganó por tercera vez el Rally Dakar, la durísima prueba del desierto, que se estrenó en Arabia y que se libró por poco de la cascada de aplazamientos y cancelaciones derivadas de la pandemia de la covid-19. Este jueves, el único varón de sus tres descendientes, le regaló un soplo de optimismo a la afición española con el anuncio de su fichaje por Ferrari. EFE