De Gea: 'Me he sentido avergonzado'

Londres, 20 nov (EFE).- David de Gea, portero del Manchester United, aseguró que se sintió avergonzado durante la derrota de este sábado por 4-1 contra el Watford que deja a su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, prácticamente fuera del equipo.

'Me he sentido avergonzado al ver jugar así al Manchester United. No es aceptable cómo estamos jugando. Es fácil criticar al entrenador, pero a veces es culpa de los jugadores. Tenemos que demostrar mucho más de lo que estamos haciendo', dijo el español a la BBC.

'Nos podrían haber metido cuatro en la primera parte. Es difícil ver jugar al equipo así, una pesadilla tras otra', añadió De Gea, que paró un penalti por partida doble en el minuto diez de partido.

'Estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos, pero estoy seguro que hay algo que está mal. Si ves los partidos, el nivel es muy bajo. Me da mucha pena por los aficionados. Nos pagan por jugar para el Manchester United y hay que hacerlo mucho mejor que esto', destacó.

'Hemos estado mal durante mucho tiempo. Un club como el Manchester United tiene que estar luchando por los títulos y ahora estamos muy lejos de eso', apuntó el portero español. EFE

msg/ism